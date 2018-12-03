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Учительница из Гродно завоевала титул «Мисс топ-модель Европы»

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  • 3.12.2018, 16:18
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Фото: Onliner.by

22-летняя белоруска участвует в международном конкурсе «Miss Supranational 2018».

Маргарита Мартынова не новичок в конкурсах красоты. Стартовала девушка в 2016 году на конкурсе «Мисс Университет» в ГрГУ им. Янки Купалы в Гродно и сразу одержала победу. Через год Маргарита завоевала титул «Мисс Гродно», пишет kp.by.

А в мае 2018 года девушка стала «Первой вице-мисс Беларусь», уступив только Марии Василевич. За высокий титул Маргарита получила в подарок серьги с бриллиантами и путевку на престижный конкурс Miss Supranational- 2018. Финальное шоу состоится 7 декабря в городе Карпач в Польше, а пока наша Маргарита 2 декабря завоевала титул «Мисс топ-модель Европы» в рамках конкурса.

- В этой номинации участвовали 30 девушек из стран Европы – это был самый многочисленный конкурс. Поэтому победа для меня была неожиданной! Но на сцене я чувствовала себя уверенно, потому что дома часами тренировала навыки дефиле, - рассказывает «Комсомолке» Маргарита. – Нам нужно было показать себя во всей красе как модель, также учитывались параметры. Мои - 85-63-95 при росте 177 сантиметров. Чтобы сохранять такую форму, дома посещаю спортзал 2-3 раза в неделю. Здесь была на тренировке только 3 раза, так как расписано все по минутам. Но у нас хороший спа-комплекс: бассейны, сауны, массаж.

Маргарита родом из Слонима, но сейчас живет и работает в Гродно. «Мисс топ-модель Европы» преподает английский язык в СШ №39 Гродно. Работа девушке нравится. Красавица рассказывала, что ученики следят за ее выступлениями на конкурсах красоты и искренне болеют. Известно, что у Маргариты есть парень, с которым они встречаются уже больше года. Кстати, возлюбленный поддерживает девушку в ее стремлении покорять конкурсы красоты.

- Филипп говорит так: «Пусть все видят, какая ты у меня красивая!» - улыбается Маргарита.

За корону MissSupranational- 2018 борются девушки из более 70 стран мира.


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