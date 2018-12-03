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НАТО примет Македонию в альянс после изменения названия страны

  • 3.12.2018, 16:16

В Североатлантическом Альянсе может появиться тридцатая страна.

НАТО подпишет протокол о вступлении Македонии в альянс сразу после завершения процесса изменения названия страны в рамках соглашения с Грецией.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Это дело парламента и власти Скопье принять решение. Я не могу давать гарантий от имени Скопье. Но как только соглашение об изменении названия будет имплементировано, мы будем готовы подписать протокол о присоединении.

Он добавил, что после подписания протокола македонское правительство будет участвовать в министерских встречах НАТО, а тем временем соглашение должны ратифицировать все страны Альянса.

"Я надеюсь, что Скопье и македонский народ воспользуются этой исторической возможностью, которая случается раз в жизни, и мы сможем их приветствовать как тридцатую страну НАТО", - сказал Столтенберг.


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