НАТО примет Македонию в альянс после изменения названия страны 3.12.2018, 16:16

В Североатлантическом Альянсе может появиться тридцатая страна.

НАТО подпишет протокол о вступлении Македонии в альянс сразу после завершения процесса изменения названия страны в рамках соглашения с Грецией.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Это дело парламента и власти Скопье принять решение. Я не могу давать гарантий от имени Скопье. Но как только соглашение об изменении названия будет имплементировано, мы будем готовы подписать протокол о присоединении.

Он добавил, что после подписания протокола македонское правительство будет участвовать в министерских встречах НАТО, а тем временем соглашение должны ратифицировать все страны Альянса.

"Я надеюсь, что Скопье и македонский народ воспользуются этой исторической возможностью, которая случается раз в жизни, и мы сможем их приветствовать как тридцатую страну НАТО", - сказал Столтенберг.