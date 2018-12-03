В Эстонии предлагают расторгнуть соглашение с РФ о границе 1 3.12.2018, 16:29

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Это связано с событиями в Керченском проливе.

Парламентская оппозиционная Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) вновь подготовила законопроект, который предусматривает не только отказ от ратификации пограничного договора с Россией, но и отзыв подписи Эстонии под этим соглашением, пишет «Европейская правда».

В октябре прошлого года Рийгикогу отклонил подобную инициативу EKRE. Причиной восстановления инициативы стали последние события в Керченском проливе, заявил депутат Рийгикогу от EKRE Яак Мадиссон.

"Эстония не должна заключать международные соглашения со страной, которая обостряет военный конфликт с Украиной и не придерживается международных договоров", - подчеркнул Мадиссон.

Пограничные соглашения были подписаны в 2014 году. Тогда стороны договорились, что соглашения будут ратифицированы парламентами обеих стран параллельно.

В Рийгикогу первое чтение законопроекта о ратификации пограничных соглашений прошло 25 ноября 2015 года.