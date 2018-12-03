Активистов оштрафовали за похоронный венок «Имиджу МВД» 3 3.12.2018, 16:38

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Фото: Василий Семашко

Сергея Спарыша и Вячеслава Косинерова оштрафовали на 735 рублей каждого.

Активистов Сергея Спарыша и Вячеслава Косинерова, которых 2 декабря милиция задержала после возложения «венка имиджу МВД» к скульптуре городового, за «нарушение общественного порядка» наказали штрафами, передает «Радыё Свабода».

Суд Московского района Минска оштрафовал Вячеслава Косинерова и Сергея Спарыша - на 735 рублей каждого.

Административный процесс против активистов вела судья Татьяна Мотыль.

В начале процесса судья удалила Спарыша из зала заседания после того, как он пожаловался, что у него отобрали очки и он не может ходить без помощи, поэтому большую часть процесса он не присутствовал.

Косинеров же сразу заявил о недоверии судье, но потом скорректировал свое заявление, сказал, что не доверяет всей судебной системе Беларуси, но «отвода судьи Мотыль не заявляет», потому что не хочет затягивать процесс.

Судья зачитала протокол на Сергея Спарыша: возложил венок с надписью «Имидж МВД» к скульптуре городового, чем нарушил общественный порядок. Такой же протокол был составлен и на Вячеслава Косинерова.

Вячеслав Косинеров сообщил суду, что до сих пор его даже не знакомили с протоколом и он не знал, в чем его обвиняют. Суд дал возможность Касинераву ознакомиться с делом.

Косиньеров опроверг сведения из протокола, сказал, что ничего ему не предъявлялось и не давали возможности ознакомиться с тем, что о нем написал в протоколе милиционер Журавлев.

Косинеров не признал вину в хулиганстве, которое ему инкриминируют, сказал, что не совершал никакого правонарушения.

«Это был перформанс с целью показать, что МВД в очередной раз потерял свой имидж правоохранительного ведомства. Министр внутренних дел Шуневич надевал форму НКВД, форму карателей. Некрасивой скульптуры городового я даже не касался, а лишь возложил венок к ногам. Через целый шлейф событий вокруг этой скульптуры МВД потерял хороший имидж. Теперь они этот имидж там похоронили. Это мое мнение, которое я высказал через возложение венка , - сказал суду Косинеров.

По словам Касинерова, он не знает, где остальные 4 задержаны. Активисты, поддерживающие в суде Косинерова и Спарыша, говорят, что остальные задержанные ни с кем до сих пор не связались, в том числе жена Косинерова Марина.