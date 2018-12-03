Как случчанка снялась в массовке сериала «Чернобыль» и втянулась 4 3.12.2018, 16:56

Случчанка Елена Навинская с российским актёром Сергеем Перегудовым на съёмках сериала «Железная леди»

За последние три месяца Елена Навинская снялась в шести сериалах.

34-летняя случчанка Елена Навинская, как и многие её земляки, снялась в массовке сериала"Чернобыль". И после этого её «понесло». За последние три месяца девушка снялась в шести сериалах. На съёмках она работала с российскими и зарубежными актёрами и режиссёрами. Елена рассказала «Кур'еру», сколько можно на этом заработать, про звёзд кино и «закулисье» съёмочных площадок.

По образованию Елена продавец. В августе она впервые попробовала себя в кино. После этого её жизнь разделилась на «до» и «после».

«Ещё летом я ухаживала за отцом после инсульта. Как вдруг в Слуцк приехал „Чернобыль“ и закружил мне голову. Всё было необычно: процесс подготовки, съёмочный день, общение с новыми людьми. И я втянулась», — говорит девушка.

Поиск себя и новых ролей

Когда съёмки закончились, случчанка стала искать другие кинопроекты с объявлениями о наборе массовки. Во «ВКонтакте» есть группы, куда она отправляет заявку с фото и ждёт ответа от организаторов. Однако, бывали случаи, когда её не утверждали или не отвечали на заявку.

Отказ девушка воспринимала спокойно. Понимала, что по типажу не все желающие подходят. Иногда ради участия в массовке меняла имидж. К примеру, чтобы сняться в роли еврейской узницы, она перекрасила волосы в тёмный цвет.

С августа по ноябрь Елена приняла участие в таких картинах, как «Чернобыль», «Акушерка-2», «Железная леди» (название рабочее), «Вернись в Сорренто» и «Роман с прошлым». Сейчас снимается в картине «Уроки персидского». Кроме участия в массовке, она играла медицинскую сестру, прохожую, была эпизодическая роль с текстом.

Случчанка Елена Навинская (справа) на съёмках сериала «Чернобыль». Фото предоставила героиня

Девушка говорит, что съёмками можно зарабатывать. Больше всего платили в картине «Уроки персидского». К примеру, актёр массовки зарабатывает 45−50 рублей в день. А вот за эпизодическую роль можно получить гонорар в размере 735 рублей. Если, по мнению режиссёра, рабочий день был труднее, чем прошлый, он оценивается выше.

В зависимости от картины организаторы могут оплатить проезд и питание. Если планируют ночные съёмки, также платят за проживание в гостинице и завтрак.

В России за эпизодическую роль можно получить 1065 рублей. Роль с текстом так же оценивается выше, чем у нас.

О звёздах кино

В роли. В сериале «Чернобыль» у случчанки была небольшая роль медсестры. Она играла вместе с Еленой Яковлевой. Фото предоставила героиня

В жизни звёзды кинематографа совсем другие. К примеру, иностранные актёры стараются избегать общения с массовкой.

- Елена Яковлева не любит фотографироваться, часто нервничает и скандалит на съёмках.

- Игорь Петренко, по мнению девушки, всеобщий любимчик.

- , милая и приятная, всегда идёт на контакт с людьми.

«Она такая весёлая, жизнерадостная. Всегда улыбается и старается помочь советом, если мы спрашиваем. От неё исходит какое-то тепло. Мне с ней очень понравилось работать», — вспоминает собеседница.

В перерывах знаменитости интересуются семейным статусом массовки, комфортно ли им на площадке, сколько платят за съёмки. Однако между собой звёзды общаются редко.

«Мне раньше казалось, что между „киношниками“ тёплые отношения. Но после работы с ними я поняла, что это совсем не так. Режиссёры и актёры могут даже поссориться», — рассказывает девушка.

О работе на съёмочной площадке

«Во время съёмок на площадку даже мышь не проскочит. Перед началом работы режиссёр определяет, на какую дальность „бьёт“ камера. Рабочие выстраиваются в оцепление и никого не пускают в кадр. Даже если это будет проезжая часть, люди могут выстроиться на километры вперёд и стоять живой ширмой», — рассказывает собеседница.

Между съёмками. Елена Навинская (крайняя справа) с группой актёров на съёмках сериала «Вернись в Сорренто». Фото предоставила героиня

Питание звёзд и массовки не отличается. К примеру, знаменитости едят тот же суп, что и массовка. Еду заказывают в ресторанах. Между дублями устраивают кофе-паузы с печеньем и пончиками.

Были случаи

«Однажды съёмки затянулись до ночи. В тот день было очень холодно. Шёл дождь и дул сильный ветер. Все маршрутки из Минска уже уехали. И мне пришлось добираться домой на трёх попутках. Немного жутковато было, конечно. Но всё же. Приехала в Слуцк уже за полночь», — вспоминает Елена.

А вот на съёмки в Бобруйск пришлось ехать в два часа ночи. В тот день в массовке участвовало 200 человек. Чтобы всех подготовить к смене, гримёрам и костюмерам пришлось начинать работу с пяти утра.

Во время съёмок «Чернобыля» Елена осталась с ночёвкой. Ночью снимали сцену с огнём. В течении нескольких часов палили покрышки. Но режиссёру постоянно что-то не нравилось. Короткую сцену переснимали до рассвета.

О последней работе в кино

Сейчас девушка работает на площадке вместе с молодыми голливудскими актёрами в Бобруйске. Пока рабочее название фильма «Уроки персидского». В картине, кроме голливудских, работают актёры из Италии, Германии, Израиля и Франции.

На съёмочной площадке установили санузел, где разместили даже стиральную машину. Кроме того, рабочие построили небольшое здание для гримёров и костюмеров. Там же находилась комната отдыха с обогревателями для массовки.

На территории бывшего концлагеря провели реконструкцию. Постройку 40-годов из красного кирпича и внутренние помещения привели в надлежащий вид. Смастерили спальные полки из массивных досок.

Как говорит героиня, вся информация о картине засекречена. Её не планируют демонстрировать в странах СНГ.

Случчанка на съёмках сериала «Железная леди». Фото предоставила героиня

Самые трудные съёмки

Самым трудным проектом для Елены стал «Уроки персидского» (название пока рабочее). Съёмки проходили в октябре-ноябре. По сюжету узники концлагеря должны были выглядеть измученными и несчастными. Сцены снимали в основном в пасмурную, холодную погоду, чтобы максимум приблизится к желаемому образу массовки. Люди тряслись от холода, у многих синели губы и руки. Во время перерыва гримёры и костюмеры приносили горячий чай на площадку и тёплую одежду. Однажды снимали с пяти вечера до пяти утра сцену, в которой люди должны были просто лежать на спальных полках.

Как отмечают закрытие проекта

Каждый раз, по завершению съёмок, устраивают закрытый показ. Сопровождается он фуршетом с поздравлениями для всей группы. В этот день можно взять автограф и сфотографироваться со звёздами. Можно в спокойной обстановке поговорить со всеми актёрами и режиссёрами.

Между тем Елена больше всего ждёт выхода сериала «Чернобыль». Она утверждает, что все действия фильма девушка буквально прожила, ведь он был снят на реальных событиях. У неё складывается ощущение, что всё это было с ней в 1986 году.

Случчанка на съёмках сериала «Акушерка-2». Фото предоставила героиня

Что будет дальше

Во время съёмок удалось подружиться с Алексеем Мурадовым. В феврале 2019 года он собирается приехать в Беларусь с новым проектом. Если подойдёт по типажу, начинающая актриса массовки собирается поехать на очередные съёмки.

«Я нашла себя. Мурадов сказал, что меня любит камера. Советовал год отработать в массовке, а потом подать документы на актёрское отделение. Ещё мне нужно сняться в эпизодической роли. После этого меня внесут в базу, и есть шанс получить настоящую роль в каком-нибудь фильме», — говорит собеседница.