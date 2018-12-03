National Interest: Береговая охрана России стала новыми «зелеными человечками» Кремля 3.12.2018, 17:06

Российская служба под контролем ФСБ может быть использована для полулегальных агрессивных операций Кремля.

Береговая охрана России входит в структуру пограничных сил страны. После административной реорганизации в 2003 году некогда независимая структура береговой охраны была поглощена ФСБ, пишет National Interest (перевод - «Униан»).

А эта служба заменила Кремлю советский КГБ в роли ключевого элемента внутренней разведки, безопасности и контроля. Российская береговая охрана таким образом стала одновременно и правоохранительной, и квазиразведовательной службой, корни и идентичность которой берут начало именно в сфере охраны морских законов.

Атака России против украинских кораблей в Керченском проливе разоблачила важные последствия 15 лет контроля ФСБ над береговой охраной России. Уровень ее интеграции со спецслужбой остается не выясненным.

Однако, события в Азовском море указывают на тотальный контроль ФСБ. Вдобавок, поддержку с воздуха в российской операции против украинских кораблей, очевидно, оказали подразделения Вооруженных сил РФ. Это тоже указывает на глубокую координацию действий между ФСБ и армией.

С этой точки зрения атака в Керченском проливе интересна. Ведь Кремль может использовать береговую охрану для организации агрессивных «серых» операций. Кроме того, США и страны НАТО теперь должны пересмотреть свое взаимодействие с береговой охраной России.

Российская агрессия в Керченском проливе повторяет то, как Китай или Иран используют милитаризированные или морские полицейские силы для «полузаконных» действий. В частности, Пекин использует силы береговой охраны и морскую милицию для наращивания своего присутствия в спорных водах, для организации саботажа и атак, сопровождения и получения оправдания для оборонительных военных действий, а также для сбора разведывательных данных. Это ему удается делать очень эффективно.

Иранские морские провокации против кораблей ВМС США с помощью небольших судов лежат в пределах допустимого. Но использование таких морских судов меняет всю динамику применения силы. Аналогично тому, как Китай применяет невоенную береговую охрану и морскую милицию для достижения стратегических целей, при этом обеспечивая себе «удобное оправдание» и избегая эскалации, Москва тоже могла умышленно решить применить российскую береговую охрану против украинских кораблей в Азовском море.

Использование федеральных ВМС для перекрытия пролива было бы опасным поступком. Потому что так атака против кораблей Украины была бы открытой военной схваткой. А вот применение береговой охраны юридически делает это правоохранительной проблемой, а не актом войны одной страны против другой. Россия умело использует юридические лазейки для нарушения международного правосудия. И теперь, похоже, она готова применять для этих целей береговую охрану.

Опробовав эту тактику в Украине и Сирии, Россия может оценить возможности повторить хитрость с береговой охраной и еще где-то. А где еще это возможно? По мнению издания, Керченский сценарий Москва может повторить против Норвегии в акватории вблизи демилитаризированного острова Свалбард, который подлежит норвежскому суверенитету. Однако, на острове значительное русское население.

И это делает его вероятной мишенью для российской полулегальной операции. Впрочем, издание замечает, что в распоряжении Осло большие военные возможности в небе и море, чем в Украины. Поэтому расчеты Москвы по Свалбарду могут быть более рискованными.