В следующем году в Минске появится H&M 2 3.12.2018, 17:15

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Фото: 112.ua

Переговоры на завершающей стадии.

В Минске зарегистрировали юрлицо белорусской компании от шведского бренда H&M. Компания существует больше недели и пока ни договора аренды с ТЦ Green City, где откроется первый магазин, ни открытых вакансий нет. Известно, что магазин начнет работать в 2019 году, пишет tut.by.

Компанию зарегистрировали в Едином государственном регистре 23 ноября. Но пока договор аренды с ТЦ Green City, где точно появится бренд, не подписан.

— Договор еще ни с кем не заключали, насколько мне известно. В 2019 году они намерены реально открыть как минимум один магазин. Площадка для этого в Green City есть в двух локациях. Можем предложить как одноуровневый вариант, так и двухуровневый. Мы в очень активной стадии переговоров, можно сказать, что в завершающей стадии. Теоретически и технически готовность у нас уже есть. В других ТЦ, как я понимаю, пока определенности нет, — рассказал совладелец Green City Игорь Курач.

По словам совладельца Green City, в планах у H&M открыть сразу несколько локаций, чтобы минимизировать риски. Для этого рассматривают столичные ТЦ площадью от 50 тысяч кв. тм, в том числе и строящийся Palazzo.

Узнать о результатах переговоров в Galleria Minsk не удалось. Там информацию не подтвердили, но и не опровергли, отказавшись комментировать вопрос.

В Dana Mall сообщили, что сейчас в ТРЦ размещается 152 магазина. Торговый центр практически заполнен арендаторами, в том числе якорными. При этом компания не подвтерждает и не опровергает информацию о том, что ведет переговоры по вопросу размещения у себя магазина H&M.

Делать точные прогнозы о дате запуска бренда в Минске пока рано. Вакансий от ООО «Эйч энд Эм Хеннес энд Мауриц Бел» на сайтах по поиску работы еще нет. А регистрация юрлица — не показатель того, как быстро откроется магазин. Проводя аналогию с Zara, можно вспомнить, что юрлицо ООО «ЗАРА БЛР» было зарегистрировано в мае 2016 года, а открытие первого магазина состоялось лишь в августе 2017 года.