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И только тунеядцев в этой стране стало больше

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  • Виктор Малишевский
  • 3.12.2018, 17:50
Виктор Малишевский

Вот вам задачка.

С момента выхода первого декрета «о тунеядцах» (апрель 2015 года), в одной стране количество занятых в экономике уменьшилось за 149 тысяч человек, население страны уменьшилось примерно на 4 тысячи, чиновников стало меньше на 11 300 человек, население в трудоспособном возрасте уменьшилось примерно на 80 тысяч человек.

И только «тунеядцев» в этой стране было 470 тысяч человек, а стало – «около 500 тысяч»!

Требуется узнать: почему не издать декрет «о населении» и «о повышении всего, кроме тунеядцев».

Виктор Малишевский


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