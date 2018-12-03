И только тунеядцев в этой стране стало больше 1 Виктор Малишевский

3.12.2018, 17:50

Виктор Малишевский

Вот вам задачка.

С момента выхода первого декрета «о тунеядцах» (апрель 2015 года), в одной стране количество занятых в экономике уменьшилось за 149 тысяч человек, население страны уменьшилось примерно на 4 тысячи, чиновников стало меньше на 11 300 человек, население в трудоспособном возрасте уменьшилось примерно на 80 тысяч человек.

И только «тунеядцев» в этой стране было 470 тысяч человек, а стало – «около 500 тысяч»!

Требуется узнать: почему не издать декрет «о населении» и «о повышении всего, кроме тунеядцев».

Виктор Малишевский