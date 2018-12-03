Украинская разведка: Европейские страны находятся под угрозой ракет, размещенных РФ в Крыму 1 3.12.2018, 18:31

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иллюстрационное фото РИА «Новости»

Значительная часть стран Европы попадает в боевой радиус применения российского ракетного вооружения.

Европейские страны находятся под угрозой ракет, которые Россия разместила в аннексированном Крыму. Как пишет gordonua.com, oб этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

По словам Скибицкого, значительная часть стран Европы попадает в боевой радиус применения российского ракетного вооружения, которое находится в оккупированном Крыму.

Представитель ГУР Минобороны отметил, что в течение двух последних лет российские вооруженные силы активно проводят мероприятия боевой и оперативной подготовки с реальным развертыванием войск и подготовкой к применению ударных группировок.

"Сегодня Россия продолжает увеличивать свои военные группировки не только вдоль украинской границы, но и в акватории Черного моря, что представляет угрозу странам всего Черноморского бассейна", – подчеркнул Скибицкий.

25 ноября РФ обстреляла и захватила в Черном море катера украинских ВМС "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые собирались пройти через Керченский пролив в Азовское море. Из 24 захваченных в плен украинцев трое получили ранения.

ФСБ возбудила против украинских военных уголовное дело по статье Уголовного кодекса РФ о незаконном пересечении государственной границы. 27-го и 28 ноября "суды" в Керчи и Симферополе приняли решения взять под стражу украинских моряков сроком на два месяца.

30 ноября "уполномоченный по правам человека" в аннексированном Крыму Людмила Лубина заявила, что всех украинских моряков перевезли в Москву. Троих моряков поместили в больницу СИЗО "Матросская тишина", остальных доставили в СИЗО "Лефортово".

Адвокат Николай Полозов сообщил, что 24 морякам предъявили обвинения по ч. 3 ст. 322 (незаконное пересечение границы) Уголовного кодекса России.

США осудили действия России, назвав их проявлением агрессии, Евросоюз выразил обеспокоенность применением силы со стороны РФ. Заявления с требованием освободить украинских моряков опубликовали также НАТО и ОБСЕ.