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Крик души молодой специалистки: Как с такой зарплатой я могу снимать квартиру?

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  • 3.12.2018, 18:49
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Фото: Максим Малиновский

Оставшись без родителей, 25-летняя девушка и ее младший брат теряют крышу над головой.

Полгода назад Юлия Бовтрукевич и ее младший брат Саша ступили на настоящую «тропу невезения». В конце августа умер их отец. Едва начав взрослую жизнь, брат с сестрой остались без родителей. А через полгода встал вопрос о выселении из общежития, где Юля и Саша прожили всю жизнь, не подозревая, что могут лишиться крова. МТЗ поступил с ребятами гуманно: пообещал выделить койко-места (Юле — в женском общежитии, Саше — в мужском). Но через год им все равно придется искать кров. Единственный способ остаться в общежитии для Юли — устроиться кладовщицей на МТЗ, похоронив амбиции, диплом о высшем образовании и карьерные перспективы. «Онлайнер» публикует отчаянный монолог 25-летней девушки, которая столкнулась с непростой жизненной ситуацией.

— Я родилась в Минске в 1993 году. В 2016 году окончила Минский университет управления по специальности маркетолог-экономист. За работу на Минском тракторном заводе мои родители получили комнату площадью 18 кв. м в общежитии на Долгобродской. Отец проработал на МТЗ более 20 лет, мать — больше десяти. По закону, если человек отработал 10 лет на заводе, он может проживать в общежитии до тех пор, пока не подойдет очередь на улучшение жилищных условий. Но в 2014 году умерла моя мама, а в августе 2018-го — отец, и мы остались с братом вдвоем.

У нас нет родственников в Минске. Во всей Беларуси — только две тети, у которых своя жизнь и свои семьи. До сих пор нам обещали, что дадут комнату меньшего метража. По правилам нашего законодательства на человека положено 6 квадратных метров для проживания, в нашей же комнате их 18. Заведующая общежитием обещала переселить нас в комнату 12 метров, но свободных комнат нет.

Если бы брат не ушел в армию, возможно, нас бы не торопили с выселением, дождались, пока освободится 12-метровая комната. Но он отправился служить, а меня в середине ноября огорошили, сказав, что временно переселят нас на койко-места (меня — в женское общежитие, брата — в мужское), а через год вообще лишат места в общежитии.

За 25 лет проживания у нас скопилось много крупногабаритных вещей (холодильник, шкафы, диван), которые не поместятся в общежитии с койко-местами. В таких общежитиях обычно живут иногородние: у них есть родители, есть дом. Они какие-то сезонные вещи привозят в Минск, летние дома оставляют. А мне куда деть свое имущество? Я ходила к начальнику профкома по жилищно-бытовым условиям, поведала о своей проблеме, но он только пожал плечами и сказал: «А что я могу сделать? Вот закон, вот нормативы, у нас 500 семей, работающих на МТЗ, ждут своей очереди на общежитие. Вы не работаете на заводе, и ваши родители на момент смерти не работали. Не выселяли вас только потому, что их стаж на МТЗ составил больше 10 лет». Он слушать меня не захотел, уделил буквально 10 минут и сказал, что вопрос нашего выселения на койко-места будет решен до нового года.

Но это цветочки. Через год я буду обязана покинуть и койко-место. Пока брат в армии, ему не хотят его предоставлять. А куда ему возвращаться во время двухнедельного увольнения? В женское общежитие, где буду жить я, его не пустят. Но это никого не волнует.

Нам говорят: мебель ваша не имеет значения, нам важны люди, нам нужны кадры. Я рассматривала вариант устроиться на Тракторный, чтобы сохранить за собой место в общежитии. Работать на МТЗ по специальности меня не берут: нет соответствующего опыта. Брат окончил машиностроительный колледж, хотел до армии поработать на заводе — сказали, нет вакансий. Хотя, если бы он тогда устроился, нам бы оставили эту комнату.

Какие же кадры им нужны? Мне предложили работу кладовщика за 300 рублей в месяц. Мама в свое время работала кладовщицей на МТЗ: смена начинается в 6:50, весь день сидишь на холодном складе. Не лучшая работа для 25-летней девушки с высшим образованием и хоть какими-то амбициями.

Какие кадры, кроме кладовщика, им нужны? Брат окончил машиностроительный колледж, получил соответствующую специальность, но вакансий нет. Я окончила вуз по специальности маркетолог-экономист, но для меня опять же нет вакансий. Всему виной отсутствие опыта. Но где я наберусь этого опыта, если без него не берут ни на одно предприятие?

Я уже 6 с половиной лет работаю продавцом. Зарплата 500—600 рублей только потому, что дослужилась до завотделом. Что мне делать? Куда деваться? Как с зарплатой в 500 рублей я могу позволить себе снимать квартиру? Я родилась в Минске, а меня хотят практически бомжом оставить.

Я осталась совершенно одна перед этой проблемой, брат в армии, других родственников нет, идти навстречу и на помощь мне никто не хочет и не может. Что мне делать? Куда обращаться? Почему город, в котором я родилась, никак не поддерживает молодых специалистов? Детей из детских домов поддерживают, иногородних поддерживают, деревенских поддерживают. У всех есть льготы, только не у минчан. Я не лодырь, и каждый месяц из моей зарплаты высчитываются налоги на поддержание нашего города. Поддержите и меня, потому что я в ужасе, я в смятении, к такому повороту событий жизнь меня не готовила.

Есть закон, я понимаю, люди, кадры, 500 семей… Но я знаю тысячу примеров, аналогичных нашему, когда людям в куда менее драматичной жизненной ситуации оставляли место в общежитии. Думала, может, по-человечески поговорив, достучусь. Не получилось.

Комментарий МТЗ

— Мы разговаривали с заместителем генерального директора на этот счет, и, учитывая, что брат с сестрой, пусть и совершеннолетние, остались без родителей, было принято решение оставить за ними комнату меньшей площади, — комментирует Светлана Чебатарович, заместитель начальника жилищно-коммунального отдела ОАО «МТЗ» по жилищно-коммунальным вопросам. — В соответствии с нормами это 12 кв. м, то есть 6 метров на человека. Но свободной 12-метровой комнаты, чтобы переселить туда Юлию и Александра, у нас сейчас нет. Будем ждать, пока она освободится, а до тех пор Юлия будет жить как раньше. Как бы там ни сложилось, мы планируем продлить договор найма на год.

Надеемся, что Александр вернется после армии и устроится на Тракторный завод, тем более что у него специальность подходящая — окончил машиностроительный колледж. Не знаю, какая у него профессия, поэтому не могу сказать, есть ли на данный момент вакансии по его специализации. В любом случае он сейчас служит. Вернется из армии — будем решать вопрос.


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