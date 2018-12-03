Bloomberg узнал о предложенном РФ уровне сокращения добычи нефти 3.12.2018, 18:56

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Россия и Саудовская Аравия разошлись в оценках возможных объемов сокращений.

Чиновники Министерств энергетики России и Саудовской Аравии встретились в Москве, чтобы обсудить параметры возможного соглашения по ограничению добычи нефти, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные о переговорах источники. Стороны разошлись в мнении о том, на сколько каждая из них должна сократить добычу, передает РБК.

Встреча, по данным агентства, состоялась в конце прошлой недели. Россия предложила сократить добычу максимум на 150 тыс. баррелей в день, но это не устроило Саудовскую Аравию. Представители королевства настаивали на более «равноправном партнерстве» в рамках возможной сделки, пишет агентство.

29 ноября Reuters, ссылаясь на осведомленные источники, сообщил о переговорах Минэнерго с российскими нефтяниками, на которых обсуждались предложения Саудовской Аравии по сокращению добычи в совокупности на 1 млн баррелей в сутки. Доля России тогда бы составила около 166 тыс. баррелей, но Москва считает такое сокращение излишним, передавало агентство.

В субботу, 1 декабря, президент РФ Владимир Путин сказал, что в ходе встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Салманом две страны договорились продлить сроки действия соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. Он подчеркнул, что конкретные объемы пока не согласованы.

На фоне этих заявлений нефтяные цены в понедельник выросли. По состоянию на 18:00 по Минску февральские фьючерсы Brent выросли более чем на 3,5%, до $61,70 за баррель. При этом в моменте рост цен достигал 5%. За ноябрь североморская марка Brent потеряла в цене более 20%.

Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК), в которую Россия не входит, советовала сократить суточную добычу на 1,3 млн баррелей, писали в субботу Bloomberg и The Wall Street Journal.

Представители ОПЕК+ соберутся 6–7 декабря в Вене, чтобы обсудить уровень добычи в 2019 году.

Утром в понедельник о выходе из картеля объявил Катар, но его доля в суммарной добыче ОПЕК по итогам прошлого года была менее 2%.