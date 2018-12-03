Диего Марадона едва не избил болельщика 2 3.12.2018, 19:04

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Диего Марадона

Аргентинец бросился к толпе с кулаками, однако его удержали.

Легендарный Диего Марадона, который нынче является главным тренером мексиканского "Дорадоса" (Д2), попытался ударить болельщика соперников после матча с "Атлетико Сан-Луис" (2:4), передает pressball.by.

"Дорадос" в ответной игре уступил "Атлетико" и не смог выйти в высший дивизион чемпионата Мексики. В подтрибунке фанаты "Атлетико Сан-Луиса" исполнили оскорбительную для Марадоны песню. Аргентинец бросился к толпе, однако его удержали.