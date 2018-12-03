Видеофакт: Под Мозырем водитель устроил дрифт на льду - машина ушла под воду 4 3.12.2018, 19:25

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Дрифт на озере в Мозырском районе неудачно закончился для любителя экстрима.

Видео этого необычного заезда появилось в социальной сети "ВКонтакте" 2 декабря, передает euroradio.fm.

Происшествие случилось между деревнями Васьковка и Каменка. Водитель авто решил, вероятно, покрасоваться и начал дрифтовать по тонкому льду озера. Недалеко от берега автомобиль провалился под лед.

За помощью к спасателям, в ГАИ и Общество спасания на воде (ОСВОД) никто не обращался.