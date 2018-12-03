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Как живут белорусы в коммунальной квартире

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  • 3.12.2018, 19:49
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Белорусы рассказали о жизни в коммуналке.

В начале XXI века в Беларуси в коммуналках проживало более 15 с половиной тысяч семей. Сколько их сейчас – неизвестно. Официального учета коммунальных квартир сейчас не ведут. А люди, которые погрязли в прошлом, ждут, что на них обратят внимание до того, как обвалятся стены их домов.

«Семьи поуходили, засрали дом», – рассказывает «Белсату» Аркадий Самсончик, который живет в коммунальной квартире.

Господину Аркадию – 78 лет, 17 из них он живет в коммунальной квартире. Вместе с гражданской женой и ее матерью. Та когда-то и получила комнату в минской коммуналке. Дом построили еще в 50-ые. Сначала там было шумно и весело, в квартире жило 5 семей. Правда, жители постоянно менялись. Надолго в коммуналке, где кухня, коридор и туалет – общие, никто не хотел задерживаться.

«Один умер, вторую – выбросили с девятого этажа. Я в ее комнате сейчас живу. Мы остались, мать давай платить за всех, так и платит. И им пофиг, лишь бы платили», – рассказывает жена Аркадия.

Желающих заехать в коммуналку больше не нашлось, и члены семьи стали полноценными хозяевами 90 квадратов. Вместо одной комнаты у них оказалось целых 5. Двумя из них Аркадий и Оксана никогда не пользовались. Там даже окон нет. Семье предложили приватизировать жилье, но у пенсионеров не нашлось денег. Поэтому сейчас за коммунальные метры, которые получили статус арендованных, они платят 200 рублей в месяц.

«Моя бабушка умирает, лежит. Ну что, я ее в тазик посажу, если она ни туда, ни сюда? Так бы хоть бы в ванну на руках занесли», – рассуждает Оксана Ходос.

Горячей воды нет. Аркадий с Оксаной, чтобы помыться, ездят к знакомым, а 90-летняя бабушка не была в душе уже несколько лет – с тех пор, как не поднимается. Семью много раз заливали соседи: свидетельство этому — черный потолок. По деревянному полу страшно ходить — вдруг провалится? По закону насущный ремонт в коммуналках за свои средства должны делать собственники. Если же в квартире их несколько, то стоимость ремонта общих территорий делится на всех зарегистрированных.

«Несколько жителей или один житель может сделать насущный ремонт в помещениях общей собственности. И потом в суде требовать взыскания от остальных совладельцев, соизмеримо с занимаемой площадью части понесенных расходов, которые были потрачены», – комментирует адвокат Александр Филанович.

Юрий – сосед Аркадия и Оксаны. Комнату он приобрел в 2000 году за 5500 тысяч долларов. Говорит, что даже представить себе не мог, в какой кошмар превратится его жизнь. В их коммунальной квартире – 6 комнат. Сколько здесь сейчас живет человек, мужчину даже подсчитать трудно: где-то около десятка.

«Все встают примерно с 7 до 8 утра. Естественно, свои нужды надо как-то исправлять. Унитаз меняли за свой счет. Туалет – один для всех», – рассказывает Юрий Селиверстов.

Большинство хозяев сдают свои комнаты. Поэтому в квартире они появляются редко, или вообще встречаются с нанимателями на нейтральной территории. Договориться с ними о совместном ремонте у Юрия не получается. Тем же, кто снимает комнаты, ремонт не нужен. У мужчины, который работает простым строителем, денег, чтобы самостоятельно отремонтировать квартиру, нет.

Все трубы сгнили, везде влага и грибок. Проводка постоянно приходит в негодность. Там никогда не делали капитального ремонта. Юрий говорит, что обещания от государства слышал еще 18 лет назад. Но в коммуналке с тех пор ничего не изменилось.

Посмотрите, как выглядят эти коммунальные квартиры, в сюжете!


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