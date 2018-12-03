закрыть
3 декабря 2018, понедельник, 21:18
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите сайт «Хартия-97»
Рубрики

Московский «Локомотив» сообщил о смерти 18-летнего футболиста клуба

2
  • 3.12.2018, 20:03
  • 2,090
Алексей Ломакин

30 ноября футболист уехал на медицинские процедуры, а на следующий день перестал выходить на связь.

Московский «Локомотив» сообщил о смерти полузащитника команды Алексея Ломакина, являющегося воспитанником клуба.

«В Москве погиб футболист молодежной команды „Локомотива“ Алексей Ломакин. Подробности трагедии выясняются. Ломакин пришел в Академию „Локомотива“ в 2007 году и являлся ее воспитанником. В сентябре Леше исполнилось 18 лет. ФК „Локомотив“ шокирован произошедшей трагедией и приносит соболезнования родным и близким Алексея», — говорится в официальном заявлении клуба.

Алексей Ломакин

Ранее стало известно, что мать 18-летнего футболиста заявила в полицию о пропаже сына. По словам женщины, 30 ноября Алексей уехал на медицинские процедуры в ДЦ ФК «Локомотив», где переночевал, а на следующий день перестал выходить на связь. Друг футболиста Иван позже пояснил матери футболиста, что они пили спиртные напитки и он не помнит, где проводили время. Также женщина якобы уточнила полиции, что сын «иногда употребляет медицинский препарат „Тропикамид“, от которого поведение его становится неадекватным», сообщает «Чемпионат.ком».


популярное за неделю

Мнение

Мышеловка на грани хлопка
Мышеловка на грани хлопка Александр Обухович
Поставить Путина на место за пять шагов
Поставить Путина на место за пять шагов Майкл Карпентер
Забавная арифметика рынка труда в Беларуси
Забавная арифметика рынка труда в Беларуси Константин Скуратович
Белорусские чиновники сыплются на мелочах
Белорусские чиновники сыплются на мелочах Ирина Халип