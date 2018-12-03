Московский «Локомотив» сообщил о смерти 18-летнего футболиста клуба 2 3.12.2018, 20:03

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Алексей Ломакин

30 ноября футболист уехал на медицинские процедуры, а на следующий день перестал выходить на связь.

Московский «Локомотив» сообщил о смерти полузащитника команды Алексея Ломакина, являющегося воспитанником клуба.

«В Москве погиб футболист молодежной команды „Локомотива“ Алексей Ломакин. Подробности трагедии выясняются. Ломакин пришел в Академию „Локомотива“ в 2007 году и являлся ее воспитанником. В сентябре Леше исполнилось 18 лет. ФК „Локомотив“ шокирован произошедшей трагедией и приносит соболезнования родным и близким Алексея», — говорится в официальном заявлении клуба.

Алексей Ломакин

Ранее стало известно, что мать 18-летнего футболиста заявила в полицию о пропаже сына. По словам женщины, 30 ноября Алексей уехал на медицинские процедуры в ДЦ ФК «Локомотив», где переночевал, а на следующий день перестал выходить на связь. Друг футболиста Иван позже пояснил матери футболиста, что они пили спиртные напитки и он не помнит, где проводили время. Также женщина якобы уточнила полиции, что сын «иногда употребляет медицинский препарат „Тропикамид“, от которого поведение его становится неадекватным», сообщает «Чемпионат.ком».