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Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых блогеров YouTube

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  • 3.12.2018, 20:11
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Список возглавил семилетний Райан из США, заработавший $22 миллиона.

Журнал Forbes представил перечень блогеров YouTube с самым высоким заработком за 2018 год. Первое место занимает семилетний мальчик Райан с канала Ryan Toys Review: за 2018 год его заработок составил $22 млн. Родители Райана снимают ролики-обзоры, давая ребенку распаковать и поиграть с новыми игрушками. На канал Райана подписаны 17,3 млн человек, передает РБК.

На втором месте — канал американского актера Джейка Пола, его заработок в 2018 году составил $21,5 млн. Число подписчиков составляет 17,5 млн, на своем канале Пол выкладывает свои клипы и пранки. Третье место — у канала Dude Perfect, на котором группа из пяти молодых людей выкладывает видео со спортивными трюками. Число подписчиков канала — 36,8 млн человек, заработок за год составил $20 млн.

Четвертое место занял британец Дэн Миддлтон и его канал DanTDM: молодой человек специализируется на обзорах видеоигр. На канал Миддлтона подписаны 20,7 млн человек, за год британец заработал $18,5 млн. Пятерку замыкает американский певец и стилист Джеффри Стар и его одноименный канал, на который подписались 11,4 млн человек. По данным Forbes, за год он заработал $18 млн. Стар делает обзоры косметики и одежды.

В десятку также вошли блогеры Markiplier ($17,5 млн, 22,4 млн подписчиков), Vanoss Gaming ($17 млн, 23,9 млн подписчиков), Jacksepticeye ($16 млн, 20,8 млн подписчиков), PewDiePie ($15,5 млн, 73,5 млн подписчиков) и Logan Paul ($14,5 млн, 18,5 млн подписчиков).

В 2017 году Forbes также составлял рейтинг самых высокооплачиваемых блогеров YouTube, в котором первое место занял DanTDM ($16,5 млн), второе — Vanoss Gaming ($15,5 млн), тройку замкнул проект Dude Perfect с $14 млн. В десятку также вошли Markiplier ($12,5 млн), Logan Paul ($12,5 млн), PewDiePie ($12 млн), Jake Paul ($11,5 млн), канал комедийного дуэта Smosh ($11 млн, 23,7 млн подписчиков), Ryan Toys Review ($11 млн) и канал канадской актрисы Лилли Сингх ($10,5 млн, 14,5 млн подписчиков).


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