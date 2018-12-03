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Ушел из жизни писатель Андрей Битов

  • 3.12.2018, 20:18
Андрей Битов

Известный российский писатель скончался в возрасте 81 года.

В возрасте 81 года скончался писатель Андрей Битов. Об этом сообщили в Facebook литературный критик Галина Юзефович, а также поэт Лев Рубинштейн. Информацию подтвердила внучка Битова Полина. По ее словам, он умер в больнице в Москве.

Русский ПЕН-центр называет писателя одним из главных образцов русского постмодернизма.

Битов родился в 1937 году в Ленинграде и во время блокады был эвакуирован из города. Он начал писать в середине 1950-х годах, его тексты публиковались с 1960-х годов. В 1965 году он стал членом Союза писателей.

В начале 1970-х годов он написал роман «Пушкинский дом» о жизни шестидесятника Левы Одоевцева, в Советском Союзе он был опубликован только в 1987 году, до этого ходил в самиздате. В конце десятилетия Битов стал одним из создателей альманаха «Метрополь», который также был запрещен в СССР. После составления альманаха его уволили из Московского литературного института, где он преподавал, также власти ввели запрет на публикацию его произведений. Писателю закрыли выезд за границу.

В конце 1980-х годов Битов стал одним из основателей ПЕН-клуба, а с 1991 года возглавлял русский ПЕН-центр.

Битов был в 1987 году удостоен ордена «Знак почета», в 2018 году — ордена Дружбы. Франция в 1993 году наградила его орденом «За заслуги в искусстве и литературе».


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