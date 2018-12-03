Американские рынки пошли в рост после сделки Трампа и Си Цзиньпина 3.12.2018, 20:19

Дональд Трамп и Си Цзиньпин

Фото: EPA/UPG

Приостановка торговой войны между Китаем и США привела к стремительному росту американских биржевых показателей.

После открытия американских бирж 3 декабря основные показатели устремились вверх, следует из данных торгов. Индексы показали рост более 1% на фоне успешной договоренности Вашингтона и Пекина о приостановке торговой войны, передает РБК.

Так, индекс S&P500 ушел вверх на 1,2%, достигнув показателя в 2791 пункт. Индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq 100 показал рост в 1,33%, DJIA добавил 1,29%.

«Большинство из нас надеялись, что обсуждения [торговой войны] завершатся без каких-либо новых тарифов и задержек, и в конечном итоге это мы и получили», — прокомментировал Investing.com показатели рынка вице-президент брокерской компании Charles Schwab Рэнди Фредерик.

Договоренность о заморозке торговой войны между США и КНР была заключена Дональдом Трампом и Си Цзиньпином по итогам переговоров на саммите G20 в Буэнос-Айресе. Договоренность предусматривает трехмесячный срок, в который стороны должны достигнуть соглашения о полном урегулировании взаимных претензий. На протяжении этих 90 дней Китай и США не будут вводить новые тарифные ограничения. Это означает, что Вашингтон, несмотря на изначальные планы, не будет с 1 января вводить пошлины в 25% на китайские товары на общую сумму около $200 млрд. Сам американский президент определил достигнутую договоренность как уступку со стороны Китая и сообщил, что Пекин согласился снизить и отменить ввозные пошлины на машины из США.

Разногласия между Вашингтоном и Пекином затянули процесс принятия итогового коммюнике саммита G20. Как рассказали агентству Reuters источники в европейских делегациях, осведомленные о ходе переговоров, в результате из коммюнике пришлось исключить ряд формулировок. Собеседники агентства назвали их словами-табу. Так, Вашингтон настаивал на исключении из текста заявления слов о борьбе с протекционизмом, а Пекин был недоволен формулировками, связанными с ведением «справедливых торговых практик».