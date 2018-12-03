Евгений Афнагель: Оппозиция должна слушать народ, который ненавидит Лукашенко 3.12.2018, 20:26

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Евгений Афнагель

Власти сделали своими врагами все социальные группы населения.

Активист кампании «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель рассказал «Радыё Рацыя» о том, чем будут отличаться следующие президентские «выборы» от предыдущих.

- Следующая президентская кампания точно будет отличаться от того, что происходило в 2015 году. К политической составляющей, которая сама по себе очень сильно объединяет людей в противостоянии диктатуре, добавились экономическая и социальная. Сотни тысяч белорусов уже попали под действие нового «тунеядского» декрета. Десятки тысяч жителей западных областей лишатся дохода из-за ограничений на перемещение товаров через границу. Новые поборы введены в отношении автомобилистов и владельцев земельных участков. Растут цены, в регионах люди работают за 200-300 рублей в месяц.

Власти сделали своими врагами все социальные группы. При этом люди видят, как живут чиновники и их семьи, а также приближенные к властям олигархи. Коррупцию, новые машины и дорогие коттеджи скрыть невозможно. Недовольство экономической политикой властей и ненависть к режиму обязательно проявятся во время любых политических кампаний.

Власти это понимают и боятся, поэтому пытаются закрутить гайки - уже почти год заблокирован сайт Сharter97.org, ограниченные возможности комментирования на других сайтах. Лукашенко пытается не допустить к «выборам» наиболее сильных демократических лидеров: не реабилитированы бывшие политзаключенные - участники президентских выборов 2010 года Андрей Санников, Владимир Некляев, Николай Статкевич, под уголовным преследованием находится профсоюзный активист Геннадий Федынич.

- Что для демократических сил было бы оптимально предложить на выборах на этот раз?

- Все просто - нужно внимательно слушать и слышать, что говорят люди. Так получилось весной 2017 года, когда требования оппозиции и всего народа звучали одинаково: «Нет декрету №3 - Лукашенко, уходи». Благодаря этому тогда удалось пусть временно, но добиться выполнения первой части этого требования.

Чего хочет абсолютное большинство белорусов сейчас - узнать несложно. Для этого достаточно послушать разговоры на улице, в транспорте, на проходных заводов, на рынках. Если оппозиция будет с народом и сейчас, то вместе добьемся и исполнения второй части. Возможно, даже до президентских «выборов».