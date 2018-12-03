«Отказники» Шинкевич и Кодола вызваны в сборную Беларуси по хоккею 3.12.2018, 20:39

Главный тренер сборной Беларуси обнародовал состав на декабрьский кэмп.

Главный тренер сборной Беларуси Андрей Сидоренко обнародовал состав национальной команды на декабрьский кэмп.

В обнародованном сегодня списке вызванных в кэмп игроков значится 26 фамилий:

вратари — Михаил Карнаухов (1994, Динамо Мн, КХЛ), Александр Осипков (1997, Динамо Мл);

защитники — Андрей Антонов (1985, Юность), Даниил Бокун), Дмитрий Знахаренко (1993) (оба — Динамо Мн, КХЛ), Павел Воробей 1997, Сибирь, КХЛ), Роман Достанко (1994, Шахтер), Никита Крыскин (1994), Михаил Хоромандо (1991) (оба — Неман), Никита Устиненко (1995) (Молот-Прикамье, ВХЛ), Илья Шинкевич (1989, Витязь, КХЛ);

нападающие — Андрей Белевич (1997, Динамо Мл), Виктор Бовбель (1998), Артем Демков (1989), Виктор Туркин (1989) (все — Шахтер), Владислав Кодола (1996, Северсталь, КХЛ), Артем Кислый (1989), Александр Малявко (1990), Сергей Малявко (1990), Никита Ремезов (1990), Павел Боярчук (1990) (все — Неман), Илья Литвинов (1998, Динамо Мн, КХЛ), Максим Парфеевец (1992), Павел Развадовский (1989), Михаил Стефанович (1989) (все — Юность), Никита Феоктистов (1990, Адмирал, КХЛ).

Отметим, что в составе присутствует защитник «Витязя» Илья Шинкевич и форвард «Северстали» Владислав Кодола. Шинкевич не так давно подписал «отказное» письмо, утратившее актуальность после возвращения белорусским игрокам статуса нелегионеров в российских клубах. А 22-летний гомельчанин и до сих пор не был замечен в вертикали сборных родины (от юношеской до национальной) на официальном уровне, так что при наилучшем раскладе его ожидает в Леренскуге своеобразный дебют, отмечает belarushockey.com.

Тренировочный лагерь сборной стартует в следующий понедельник 10 декабря. Расписание игр белорусской сборной на норвежском турнире выглядит следующим образом:

13.12. Норвегия — Беларусь

14.12. Франция — Беларусь

15.12. Беларусь — Венгрия