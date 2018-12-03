Большой адронный коллайдер остановили на два года 3.12.2018, 20:51

Ученые и инженеры будут заниматься модернизацией и ремонтом ускорителя, чтобы увеличить его светимость.

Научные эксперименты на Большом адронном коллайдере прекращены, его заглушили на два года, сообщает издание N+1.

Ученые и инженеры будут заниматься модернизацией и ремонтом ускорителя, чтобы увеличить его светимость примерно в два раза и сделать шаг к превращению его в Большой адронный коллайдер высокой светимости (High Luminosity LHC, HL-LHC).

По данным издания, коллайдер будет обновлен около 130 новыми сверхпроводящими магнитами, суммарное поле которых достигнет 11,5 тесла, а также более совершенной системой электропитания. Рядом с ускорителем построят новые полости и технологические тоннели, криогенное оборудование и системы вентиляции.

Коллайдер будет отключен до 2021 года, затем БАК проработает три года с удвоенной светимостью, а затем будет вновь остановлен на два с половиной года, после которого установка и превратится в HL-LHC со светимостью в шесть – семь раз выше проектной.

"Во время сезона 2026–2036 года HL-LHC наберет в 10 раз больше данных, чем за время работы БАК", – пишет N+1.

В апреле 2015 года коллайдер, расположенный под землей на границе между Францией и Швейцарией близ Женевы, впервые запустили на двойной мощности после начала модернизации его в 2013 году.