закрыть
3 декабря 2018, понедельник, 21:17
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите сайт «Хартия-97»
Рубрики

Иран: Нефтяные цены могут упасть до $40 за баррель

  • 3.12.2018, 21:00
Фото с сайта fxempire.com

Это произойдет, если ОПЕК и другие нефтеэкспортеры не ограничат добычу.

Чтобы избежать переизбытка нефти на рынке, ее добычу необходимо будет снизить на 1,4 млн баррелей в сутки, заявил представитель Ирана в Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Хусейн Каземпур Ардебили, сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.

Если ОПЕК и другие нефтеэкспортеры не ограничат добычу, то котировки могут упасть до $40 за баррель, предупредил он. Сам Иран отказывается сокращать добычу, пока введенные против него санкции США остаются в силе, но, как отмечает агентство, из-за санкций объем добычи в стране и так сократился с 3,8 млн баррелей в день до 3 млн.

Ардебили также допустил, что нефтеэкспортеры могут не достичь соглашения об ограничении уровня добычи на предстоящей на этой неделе встрече в Вене.

«Я сомневаюсь, что соглашение о сотрудничестве (сделка об ограничении уровня добычи в рамках ОПЕК+. — Прим.) будет продлено, учитывая неудачи, которые [экспортеры] потерпели в последние месяцы. Зачем закреплять неудачу?» — сказал Ардебили, сообщив, что сделка будет продлена только при единогласном решении экспортеров.

По мнению представителя Ирана, картель стран-производителей может в будущем распасться: участники не из числа крупных экспортеров недовольны потерями на фоне снижения котировок в последние месяцы.

О своем выходе из ОПЕК в понедельник объявил Катар, но его доля в совокупной добыче не является существенной (1,85%) и на цене нефти это практически не отразилось.

Саудовская Аравия, нарастившая в последние недели добычу до рекордных показателей, предложила снизить совокупный уровень добычи в рамках ОПЕК+ на 1 млн баррелей в сутки. Однако у Эр-Рияда и Москвы возникли разногласия относительно того, насколько Россия может снизить добычу, сообщило агентство со ссылкой на источниках, осведомленный в ходе переговоров. По его данным, Москва готова снизить добычу максимум на 150 тыс. баррелей в сутки.

Новая встреча в формате ОПЕК+ ожидается в Вене 6-7 декабря, на будут обсуждаться ограничения уровня добычи в будущем году.


популярное за неделю

Мнение

Мышеловка на грани хлопка
Мышеловка на грани хлопка Александр Обухович
Поставить Путина на место за пять шагов
Поставить Путина на место за пять шагов Майкл Карпентер
Забавная арифметика рынка труда в Беларуси
Забавная арифметика рынка труда в Беларуси Константин Скуратович
Белорусские чиновники сыплются на мелочах
Белорусские чиновники сыплются на мелочах Ирина Халип