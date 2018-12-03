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Президент Нигерии о своей смерти: Это на самом деле я, уверяю вас

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  • 3.12.2018, 21:22
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Мохаммаду Бухари
Фото: AFP

Президент Нигерии борется со слухами, что он - двойник президента.

Президент Нигерии Мохаммаду Бухари попытался развеять слухи о том, что он якобы умер и его заменил двойник. В соцсетях ранее высказывались предположения, что вместо настоящего президента перед публикой предстает некий суданец по имени Джубрил, пишет ВВС.

75-летний Бухари намерен участвовать в президентских выборах в феврале 2019 года, однако с 2015 года он испытывает серьезные проблемы со здоровьем. В 2017 году он на три месяца уехал в Британию, взяв больничный.

Выступая на климатической конференции ООН в Польше, нигерийский лидер назвал сплетни о своем здоровье "невежественными и безбожными".

"Многие надеялись, что я умер во время болезни. Некоторые даже обращались к вице-президенту с просьбой назначить их его заместителями, полагая, что я умер. Это, конечно же, очень смутило его [вице-президента]. Он приезжал ко мне в Лондон, когда я выздоравливал... Это на самом деле я, уверяю вас", - сказал Бухари.

Президент признал, что "никогда за всю свою жизнь так тяжело не болел", однако не уточнил природу своего недуга и заверил, что полностью излечился.

Бывший вице-президент Нигерии - 72-летний Атику Абубакар - считается главным сопериком Бухари на предстоящих выборах.

Оппозиция намерена акцентировать внимание избирателей на проблемах со здоровьем у нынешнего президента, однако Бухари утверждает, что он "все еще полон сил".

По информации агентства Франс-пресс, слухи об ухудшении здоровья политика начали циркулировать в "Фейсбуке", "Твиттере" и других соцсетях в конце прошлого года, и посты с таким содержанием набрали более 500 тысяч просмотров.

Агентство отмечает, что среди тех, кто распускает эти слухи, были бывший президент страны Гудлак Джонатан, а также лидер сепаратистской группировки "Коренные народы Биафры" Ннамди Кану.

В своем "Твиттере" Кану даже опубликовал две фотографии Бухари, на одной из которых он пишет левой рукой, а на другой - правой. Он также попросил президентскую администрацию дать разъяснения по поводу этих снимков.

Многие нигерийцы удивлены тем, что президент Бухари решил ответить на необычайные утверждения о том, что у него якобы есть двойник по имени Джубрил.

Такие заявления в течение нескольких месяцев воспринимались как интернет-шутки или фейковые новости и игнорировались многими серьезными медиа-ресурсами.

Однако эта информация использовалась недоброжелателями Бухари, чтобы привлечь внимание к его проблемам со здоровьем.

Вопреки ожиданиям помощников президента, его заявление о том, что он не является клоном, может лишь усилить интерес к его здоровью в то время, как он готовится к изнурительной избирательной кампании.


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