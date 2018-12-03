Как выглядят минские квартиры с самым дорогим метром 4 3.12.2018, 21:20

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Три квартиры, где цена квадратного метра превышает пять тысяч долларов.

Tut.by выбрал из популярных риелторских баз три квартиры, где цена квадратного метра превышает пять тысяч долларов. Конечно, это не предел: не все собственники дают согласие на публикацию цен в публичном доступе, и агентства вынуждены шифровать их под словом «договорная». Топ самых дорогих квартир столицы был составлен по открытой для всех информации. Смотрите, как они выглядят изнутри.

Трехкомнатная на Старовиленской — 5714 долларов за «квадрат»

Квартира площадью 70 квадратных метров, с очень простой обстановкой. Расположена в уникальном месте — Троицком предместье, все окна выходят на набережную и «Остров слез», раскрывается секрет ценности квартиры в объявлении о продаже. Дом трехэтажный, был построен в 1917 году. Квартиру продают за 400 тысяч долларов в эквиваленте.

Фото:realt.by

Фото:realt.by

Фото:realt.by

Фото:realt.by

Четырехкомнатная на Румянцева — 5907 долларов за «квадрат»

Квартира площадью 195 квадратных метров. В ней сделан «дорогостоящий ремонт по индивидуальному дизайн-проекту с использованием мебели и предметов интерьера лучших домов Италии». Жилье продают со всей обстановкой за 1,15 миллиона долларов.

Фото:realt.by

Фото:realt.by

Фото:realt.by

Фото:realt.by

Фото:realt.by

Фото:realt.by

Четырехкомнатная на Москвина — 6304 доллара за «квадрат»

Площадь квартиры — 186 квадратных метров. Она расположена в малоэтажном доме повышенной комфортности ЖК «Залаты Маёнтак». Цена — 1,18 миллиона долларов.

Фото: silvan.by

Фото: silvan.by

Фото: silvan.by