Игорь Криушенко: С Левом обменялись комплиментами после жеребьевки, пожелали друг другу удачи 3.12.2018, 21:35

Йоахим Лев и Игорь Криушенко

Фото: инстаграм БФФ

Главный тренер сборной Беларуси рассказал о встрече с наставником сборной Германии.

Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко рассказал корреспонденту "Прессбола" о встрече с наставником сборной Германии Йоахимом Левом во время жеребьевки квалификации чемпионата Европы-2020.

- И в заключение: с кем-нибудь из коллег пообщались в Дублине?

- С Черчесовым переговорили. С Левом обменялись комплиментами после жеребьевки, пожелали друг другу удачи...