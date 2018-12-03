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Игорь Криушенко: С Левом обменялись комплиментами после жеребьевки, пожелали друг другу удачи

  • 3.12.2018, 21:35
Йоахим Лев и Игорь Криушенко
Фото: инстаграм БФФ

Главный тренер сборной Беларуси рассказал о встрече с наставником сборной Германии.

Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко рассказал корреспонденту "Прессбола" о встрече с наставником сборной Германии Йоахимом Левом во время жеребьевки квалификации чемпионата Европы-2020.

- И в заключение: с кем-нибудь из коллег пообщались в Дублине?

- С Черчесовым переговорили. С Левом обменялись комплиментами после жеребьевки, пожелали друг другу удачи...


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