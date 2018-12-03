Игорь Криушенко: С Левом обменялись комплиментами после жеребьевки, пожелали друг другу удачи
- 3.12.2018, 21:35
Главный тренер сборной Беларуси рассказал о встрече с наставником сборной Германии.
Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко рассказал корреспонденту "Прессбола" о встрече с наставником сборной Германии Йоахимом Левом во время жеребьевки квалификации чемпионата Европы-2020.
- И в заключение: с кем-нибудь из коллег пообщались в Дублине?
- С Черчесовым переговорили. С Левом обменялись комплиментами после жеребьевки, пожелали друг другу удачи...