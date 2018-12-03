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США прощаются с Джорджем Бушем-старшим

  • 3.12.2018, 21:43
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Джордж Буш-старший
Фото: REUTERS

41-й президент США скончался в минувшую пятницу в возрасте 94 лет

Американцы прощаются с 41-м президентом США Джорджем Бушем-старшим, подчеркивая свою признательность ему за долгую службу стране, которую он начал в качестве военнослужащего ВМС во время Второй мировой войны, а позднее – продолжил на посту президента. Он скончался в пятницу у себя дома в Хьюстоне в возрасте 94 лет.

Длинный кортеж сопровождал катафалк с останками Буша из похоронного бюро в Хьюстоне в расположенный неподалеку аэропорт Эллингтон, откуда его доставят в столицу на самолете, часто используемом в качестве первого борта, передает «Голос Америки».

Перед этим тысячи студентов, сотрудников и посетителей пришли отдать дань уважения и возложить цветы к мемориалам в президентской библиотеке Буша в Техасском университете A&M и в парке в центре Хьюстона.

Не меньший наплыв желающих проститься ожидается на этой неделе и в Вашингтоне, где пройдут похороны Буша.

Гроб с телом экс-президента будет установлен для прощания в ротонде Капитолия с понедельника по среду. Закрытая траурная церемония пройдет в среду в Вашингтонском кафедральном соборе, где будут присутствовать президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания, а также экс-президент Джимми Картер. Семья Буша пока не уточняет, кто будет выступать в ходе церемонии.

Затем тело президента вернут в Хьюстон и выставят для прощания в епископальной церкви св. Мартина, а в четверг похоронят на семейном участке на территории библиотеки, рядом с его супругой Барбарой Буш, которая скончалась в апреле этого года, и их дочерью Робин Буш, которая умерла от лейкемии в возрасте 3 лет в 1953 году.

Гроб с телом Буша должен прибыть в Вашингтон во второй половине дня в понедельник на борту военного самолета, экипажу которого президент Трамп поручил «специальную воздушную миссию 41», по порядковому номеру Буша в списке американских президентов.

В пути на Объединенную базу Эндрюс в Мэриленде тело Буша будут сопровождать его старший сын, экс-президент Джордж Буш-младший, его супруга Лора, а также брат Нил Буш со своей семьей, сообщил пресс-секретарь семьи Джим Макграт. Как ожидается, другие родственники уже будут на базе к моменту их прибытия.


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