Медики придут 5 декабря в магазины Минска 1 3.12.2018, 21:55

В магазинах Минска медики проконсультируют по неинфекционным болезням, измерят давление, рост и вес.

5 декабря в учреждениях здравоохранения и магазинах Минска пройдет широкомасштабная информационно-образовательная акция по профилактике неинфекционных заболеваний, сообщает сайт Министерства здравоохранения.

Специалисты измерят желающим артериальное давление, рост и вес. У медиков можно будет получить консультации по профилактике болезней системы кровообращения и формированию здорового образа жизни.

Под неинфекционными заболеваниями, как правило, подразумеваются сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, диабет и хронические болезни легких. Часто они возникают из-за курения, злоупотребления алкоголем, нездоровым питанием и недостаточной физической активностью.

Места проведения акции по профилактике неинфекционных заболеваний