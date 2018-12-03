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Медики придут 5 декабря в магазины Минска

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  • 3.12.2018, 21:55

В магазинах Минска медики проконсультируют по неинфекционным болезням, измерят давление, рост и вес.

5 декабря в учреждениях здравоохранения и магазинах Минска пройдет широкомасштабная информационно-образовательная акция по профилактике неинфекционных заболеваний, сообщает сайт Министерства здравоохранения.

Специалисты измерят желающим артериальное давление, рост и вес. У медиков можно будет получить консультации по профилактике болезней системы кровообращения и формированию здорового образа жизни.

Под неинфекционными заболеваниями, как правило, подразумеваются сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, диабет и хронические болезни легких. Часто они возникают из-за курения, злоупотребления алкоголем, нездоровым питанием и недостаточной физической активностью.

Места проведения акции по профилактике неинфекционных заболеваний


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