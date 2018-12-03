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Американский сенатор призвал США и НАТО прислать корабли в Черное море и предоставить Украине оружие

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  • 3.12.2018, 21:58

Джон Баррассо также призвал Германию заблокировать «Северный поток-2».

"Путин не понимает слова, он понимает действия", - подчеркнул сенатор-республиканец Джон Баррассо, выступая в передаче "Встреча с прессой" на канале NBC 2 декабря.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, политик одобрительно отозвался о решении Трампа отменить встречу с Путиным, которая ранее планировалась на эти выходные в Аргентине.

"Путин уважает силу и территорию. Слова для него немного значат, а вот действия - да. Считаю, мы должны делать больше", - отметил сенатор.

Он призвал США направить корабли в Черное море. То же, отмечает сенатор, должны сделать и НАТО. Эти действия продемонстрируют народу Украины поддержку США, считает Баррассо, а также покажут России, что нужно придерживаться международного права.

Сенатор также призвал США предоставить Украине оружие для противовоздушной обороны, а также для обороны против нападений с моря. "Мы предоставили им противотанковое оружие, должны предоставить и противовоздушную оружие, а также оружие, чтобы противостоять нападению кораблей", - заявил Баррассо.

"Путин уважает силу и действия. Он не остановится, пока его не остановят. Он слышит запах страха. Должно быть мощное сдерживание, а не просто разговоры с Путиным. Он хитрый, агрессивный, он находит слабые места и использует их", - добавил он.

Основная мощность Путина, по мнению сенатора, заключается в трех сферах: цифровой, энергетической и военной. Поэтому сенатор призвал, в частности, развивать мощь США в сфере энергетики, а также призвал Германию заблокировать "Северный поток-2".

"Мы должны делать все возможное, чтобы становиться более энергонезависимыми и доминировать в энергетике. Также, считаю, должны привлекать НАТО. Меркель остановить строительство трубопровода "Северный поток-2", ведь он означает зависимость от российских энергоресурсов", - заявил он.


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