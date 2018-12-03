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Геннадий Федынич - «тунеядцам»: Не платите

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  • 3.12.2018, 22:15
Геннадий Федынич

Прежняя попытка реализации декрета вызвала невиданные протесты по всей стране.

Министерство труда и социальной защиты снова шокирует. В Беларуси насчитали полмиллиона «тунеядцев». Об этом заявила министр Ирина Костевич. Что угрожает нашим согражданам и как реализация декрета № 1 нарушает Конституцию?

«К нам претензий не должно быть. Ни со стороны социальных паразитов, ни со стороны тунеядцев, ни со стороны рабочих, интеллигенции и других. Кровь из носа мы должны разрешить эту проблему. Обеспечить людей работой и средней зарплатой по стране 500 долларов!»

Это правитель Беларуси говорил еще в марте 2017-го, в разгар протестов «нетунеядцев». Прошло более полутора лет – по 500 как не было, так и нет. Работой людей не обеспечили. С тех пор «незанятых в экономике» только прибавилось. Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич насчитала их полмиллиона. Жители Витебска рассказывают «Белсату»:

«Легко ли в Витебске найти работу с хорошей зарплатой? – Не думаю».

«У нас нет такого, чтобы открывались новые предприятия. А если и находится какая работа, то платят за нее, может, 300 рублей».

«Могу сказать, что знаю лично двух человек, которые неплохо устроились в Москве».

Живущие за границей, среди прочего, и попадают в категорию «тунеядцев». А сегодня Минтруда еще раз подтвердило – в список «незанятых в экономике» внесли даже тех, кто оплатил подоходный налог.

«Прописано, что принудительный труд запрещается. Это статья 41 Конституции. А как бы власть хотела показать это, не показать. Или этот декрет, или декрет №3 – это все равно завуалированный принудительный труд», — отмечает председатель профсоюза РЭП Геннадий Федынич.

Несмотря на смутные формулировки постановлений, точно известно, что «тунеядцами» будут заниматься комиссии, сформированные из чиновников, которые в индивидуальном порядке могут вычеркнуть человека из списка на основании принесенных документов о трудоустройстве или о «трудных жизненных обстоятельствах». К тому чиновники теперь могут не только предложить какую-то вакансию, но даже принудительно направить в рабоче-лечебный профилакторий.

К тому же, теперь с «тунеядцев» дополнительные деньги будут требовать не посредством налогов, а посредством покрытия 100% стоимости услуг ЖКХ (с 1 января 2019 – 100% стоимости за горячую воду, с 1 октября 2019 – 100% стоимости за отопление (как центральное, так и индивидуальное). Но и здесь специалисты видят несоответствия.

«Президент» не раз заявлял: «Дайте мне конкретную сумму, сколько стоит киловатт-час, сколько стоит гигакалорий». Ответа до сих пор нет. А все потому, что у нас субсидирование не перекрестное, а у нас все меряется в тарифах. А тарифы назначают монополии», — напоминает директор «Эффективного управления зданиями» Владимир Новосяд.

А потому, по мнению эксперта, оплата на 100% – цифра субъективная. Но что делать людям, которые попали в список министерства? Геннадий Федынич уверен:

«Не платить, во-первых. Мы говорили это о декрете № 3, чтобы люди не торопились платить эти налоги. И в итоге они были отменены».

Правозащитники и независимые профсоюзы отмечают: их двери всегда открыты. Каждому человеку, которому придется иметь дело с комиссией о «тунеядцах», окажут индивидуальную помощь. Прежняя попытка реализации декрета вызвала невиданные протесты по всей стране. Остается вопрос — спровоцируют власти очередную волну протестов?


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