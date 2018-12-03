Керченский кризис: Луценко предложит СНБО Украины заблокировать активы россиян 3.12.2018, 22:21

Юрий Луценко

Предложение о санкциях будет направлено президенту Украины.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что выступит с предложением ввести санкции против отдельных юридических и физических лиц РФ из-за захвата кораблей ВМС Украины и членов экипажей в Керченском проливе.

Об этом он заявил в интервью украинскому телеканалу ICTV, передает nv.ua.

По словам Луценко, предложение о санкциях будет направлено президенту Украины Петру Порошенко и в Совет национальной безопасности и обороны.

Он объяснил, что среди прочего будет предложено заблокировать активы граждан РФ на территории Украины. При этом он назвал такое решение сложным из-за того, что некоторые россияне имеют монополию в Украине.

"Тем не менее, уверен, что пора положить конец ведению бизнеса россиян в стране, на которую они напали без объявления войны", - подчеркнул глава ГПУ.

Российские силовики захватили два малых бронированных артиллерийских катера Бердянск и Никополь и рейдовый буксир Яны Капу и 24 военнослужащих ВМС ВС Украины 25 ноября в районе Керченского пролива.