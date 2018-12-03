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В стиле 37-го

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  • Игорь Эйдман
  • 3.12.2018, 22:43
  • 1,923
Игорь Эйдман

Международному сообществу нужно срочно спасать украинских моряков.

Захваченные украинские моряки в очень опасном положении. Дело в том, что Путин уже нарисовал картину их "преступления". Теперь следствие будет пытаться всеми средствами (моральное давление неизбежно, но может быть и физическое) вытащить из моряков показания, подтверждающие слова хозяина.

Так же вел себя и Сталин. Он вначале озвучивал собственную фантастическую версию происходящего (к примеру, что в гибели Кирова виноваты зиновьевцы или, что врачи-"отравители" - агенты международного еврейства). А затем чекисты просто выбивали из задержанных необходимые шефу показания.

Вот и Путин уже успел публично фактически поставить задачу перед следствием: "Нам нужно подтвердить провокационный характер действий украинской власти и зафиксировать это все в юридических документах… Нам нужно оформить соответствующим образом, а там видно будет". Теперь чекистам придется эти указания любой ценой выполнить.

Путин заявил также, что украинские моряки пытались прорваться в Керчь и говорили, что собираются взорвать Керченский мост. Это бредовое, пришедшее как будто из сталинских времен обвинение тоже может "неожиданно" всплыть на следствии. В общем, международному сообществу нужно срочно спасать украинских моряков. Иначе против них может быть сфабриковано дело в стиле 37-го года.

Игорь Эйдман, Facebook


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