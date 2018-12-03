Несколько слов о пофамильном списке Лукашенко

Несколько слов о пофамильном списке Лукашенко1
- Кирилл Иванов, «Салiдарнасць»
- 3.12.2018, 22:54
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Когда достаточно взгляда в зеркало.
На совещании с руководством cовмина Лукашенко затронул тему господдержки предприятиям АПК, напомнив о своей недавней инструкции о том, кого нужно поддерживать в первую очередь:
— Сначала доложите, что сделано все возможное и невозможное: изыскали резервы, снизили все виды затрат, особенно непроизводственных, пофамильно установили, кто и как довел предприятие до такого состояния, что ему приходится с протянутой рукой ходить.
И хоть это заявление касалось аграрной сферы, думается, что слова о пофамильном списке виновных вполне применимы к другим сферам. Тем более, что начало декабря подарило немало причин задуматься о происходящем в стране.
Например, кто же ответственен за то, что Беларусь оказалась в критической зависимости от поставок нефти из России?
Кто доруководился до того, что в стране полмиллиона человек считаются официально не занятыми в экономике?
Кто годами лично спасает «Комволь», «Сукно», льнокомбинаты, колхозы, но итогом спасательной операции все чаще становаятся публичные порки руководителей предприятий и все новые миллиарды в песок?
Вряд ли для ответа на эти вопросы нужно создавать целую комиссию — достаточно одного взгляда в зеркало.
Кирилл Иванов, «Салiдарнасць»