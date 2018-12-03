закрыть
4 декабря 2018, вторник, 0:05
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите сайт «Хартия-97»
Рубрики

Несколько слов о пофамильном списке Лукашенко

1
  • Кирилл Иванов, «Салiдарнасць»
  • 3.12.2018, 22:54
  • 3,411

Когда достаточно взгляда в зеркало.

На совещании с руководством cовмина Лукашенко затронул тему господдержки предприятиям АПК, напомнив о своей недавней инструкции о том, кого нужно поддерживать в первую очередь:

— Сначала доложите, что сделано все возможное и невозможное: изыскали резервы, снизили все виды затрат, особенно непроизводственных, пофамильно установили, кто и как довел предприятие до такого состояния, что ему приходится с протянутой рукой ходить.

И хоть это заявление касалось аграрной сферы, думается, что слова о пофамильном списке виновных вполне применимы к другим сферам. Тем более, что начало декабря подарило немало причин задуматься о происходящем в стране.

Например, кто же ответственен за то, что Беларусь оказалась в критической зависимости от поставок нефти из России?

Кто доруководился до того, что в стране полмиллиона человек считаются официально не занятыми в экономике?

Кто годами лично спасает «Комволь», «Сукно», льнокомбинаты, колхозы, но итогом спасательной операции все чаще становаятся публичные порки руководителей предприятий и все новые миллиарды в песок?

Вряд ли для ответа на эти вопросы нужно создавать целую комиссию — достаточно одного взгляда в зеркало.

Кирилл Иванов, «Салiдарнасць»


популярное за неделю

Мнение

Мышеловка на грани хлопка
Мышеловка на грани хлопка Александр Обухович
Поставить Путина на место за пять шагов
Поставить Путина на место за пять шагов Майкл Карпентер
Забавная арифметика рынка труда в Беларуси
Забавная арифметика рынка труда в Беларуси Константин Скуратович
Белорусские чиновники сыплются на мелочах
Белорусские чиновники сыплются на мелочах Ирина Халип