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На новогодние гирлянды в Орше потратят более 30 тысяч евро

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  • 3.12.2018, 23:07

«Оршакомхоз» объявил тендер на закупку уличных светодиодных гирлянд и занавес общей стоимостью 73 600 рублей.

Коммунальное хозяйство Орши объявила тендер на закупку уличных светодиодных гирлянд и завес. Общая стоимость тендера — 73 600 рублей (чуть более 30 тысяч евро), пишут "Народныя навіны Віцебска".

"Оршакомхоз "планирует купить световые завесы "Дождь" различных размеров, светодиодные гирлянды "Шарики" и "Бахрома", а также 2,6 километра светодиодного дюралайта. Иллюминация оплачивается из местного бюджета и должна быть поставлена в Оршу в этом месяце.


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