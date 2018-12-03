Агрессия РФ в Азове: в Конгресс США внесли резолюцию 3.12.2018, 23:37

Проект резолюции поддержали конгрессмены от Республиканской и Демократической партий.

На рассмотрение Палаты представителей американского Конгресса внесли новую резолюцию, осуждающую действия России против Украины в Керченском проливе. Об этом сообщает в Facebook посольство Украины в Вашингтоне.

Проект резолюции поддержали конгрессмены от Республиканской и Демократической партий.

В документе нападение РФ на корабле ВМС Украины в Керченском проливе осуждается как нарушающее обязательные к исполнению международные нормы и договоренности.

Резолюция содержит призыв к России немедленно вернуть суда и их экипажи в Украине, прекратить нарушать суверенитет Украины и чинить препятствия украинском судоходству через Керченский пролив.

Документ подтверждает планы США предоставлять Украине помощь, необходимую для обеспечения независимости, демократического развития и процветания.

В то же время резолюция содержит отдельный призыв к президенту США и в странам-союзникам и партнерам Соединенных Штатов заставить Россию ответить за продолжающуюся агрессию против Украины.