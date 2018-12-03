закрыть
4 декабря 2018, вторник, 0:05
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите сайт «Хартия-97»
Рубрики

Агрессия РФ в Азове: в Конгресс США внесли резолюцию

  • 3.12.2018, 23:37

Проект резолюции поддержали конгрессмены от Республиканской и Демократической партий.

На рассмотрение Палаты представителей американского Конгресса внесли новую резолюцию, осуждающую действия России против Украины в Керченском проливе. Об этом сообщает в Facebook посольство Украины в Вашингтоне.

Проект резолюции поддержали конгрессмены от Республиканской и Демократической партий.

В документе нападение РФ на корабле ВМС Украины в Керченском проливе осуждается как нарушающее обязательные к исполнению международные нормы и договоренности.

Резолюция содержит призыв к России немедленно вернуть суда и их экипажи в Украине, прекратить нарушать суверенитет Украины и чинить препятствия украинском судоходству через Керченский пролив.

Документ подтверждает планы США предоставлять Украине помощь, необходимую для обеспечения независимости, демократического развития и процветания.

В то же время резолюция содержит отдельный призыв к президенту США и в странам-союзникам и партнерам Соединенных Штатов заставить Россию ответить за продолжающуюся агрессию против Украины.


популярное за неделю

Мнение

Мышеловка на грани хлопка
Мышеловка на грани хлопка Александр Обухович
Поставить Путина на место за пять шагов
Поставить Путина на место за пять шагов Майкл Карпентер
Забавная арифметика рынка труда в Беларуси
Забавная арифметика рынка труда в Беларуси Константин Скуратович
Белорусские чиновники сыплются на мелочах
Белорусские чиновники сыплются на мелочах Ирина Халип