WSJ: США и Китая начали работу над договоренностями в торговле 30.12.2018, 8:07

Вашингтон и Пекин выдвинули предложения по окончанию «торговой войны».

США и Китай начали разрабатывать договоренности по разрешению торгового спора. Однако президент США Дональд Трамп преувеличил наличие «большого прогресса» в процессе переговоров, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, передает РБК.

Ранее Трамп заявил, что провел «долгие и очень хорошие» телефонные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. По его словам, сделка в сфере торговли также продвигается «очень хорошо».

По словам, источников WSJ, Трамп своим заявлением попытался «успокоить рынки», которые, как отмечает издание, в последние дни начали колебаться. Причиной стали опасения, что торговая война США и Китая «может выйти из-под контроля».

По данным газеты, группу представителей США, в числе которых заместитель торгового представителя Джеффри Джерриш и заместитель министра финансов Дэвид Малпасс, ожидают в Пекине 7 января. Если переговоры пройдут успешно, то их продолжат в Вашингтоне.

WSJ отмечает, что после встречи Трампа и Цзиньпина 1 декабря в Буэнос-Айресе Пекин выдвинул ряд торговых инициатив. Среди них оказались временная приостановка пошлин на автомобили американского производства, закупки американской сои, а также обещания пересмотреть промышленную политику в Китае, которая ставит иностранные фирмы в «невыгодное положение».

Газета добавляет, что к последним предложениям относится решение вопроса с предоставлением американских технологий китайским партнерам. По данным издания, ожидается, что Пекин также предложит иностранным фирмам более широкий доступ к финансовым услугам и другим секторам.

Источники рассказали WSJ, что США добиваются от Китая более подробной информации о планируемых мерах. Американская сторона также хочет получить гарантии, что Пекин не будет использовать другие методы для создания помех в работе иностранных фирм. В частности, в выдаче лицензий, охране окружающей среды, землепользовании и других областях.

«Вашингтон также хочет убедиться, что американские фирмы получают выгоду быстро, и что одобрения не растянутся на годы», — отмечается в статье.

По данным газеты, американские переговорщики также настаивают на том, чтобы Китай ослабил ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции, что «может помочь американским фермерам быстро увеличить экспорт кукурузы и других товаров». Также Пекин и Вашингтон обсуждают открытие рынка поставок риса для Китая.