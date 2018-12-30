Путин: Я предлагал Лукашенко сыграть в хоккей, но он улетел в Минск 6 30.12.2018, 8:13

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Правитель РФ заявил, что оба диктатора договорились о новой встрече.

Лукашенко не смог принять участие в матче Ночной хоккейной лиги (НХЛ) вместе со своим российским коллегой якобы из-за предновогодних дел. Об этом Владимир Путин рассказал журналистам, сообщает tut.by.

По словам российского правителя, Лукашенко отказался играть в хоккей и улетел поскорее в Минск, что и понятно «поскольку скоро Новый год».

«Я ему предлагал, но он сказал, что надо быть дома, много дел и вопросов. Но мы с ним договорились, что еще увидимся — и поиграем в хоккей, и на лыжах покатаемся», — добавил Путин.

Напомним, вчера, 29 декабря, Лукашенко и Путин провели переговоры. Они продолжались около 3,5 часа, но по итогам переговоров не было сделано никаких официальных заявлений. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что совместная пресс-конференция лидеров по окончании встречи не запланирована.

Эта уже третья встреча правителей в декабре и вторая — за последнюю неделю. По словам российской стороны, предполагалось, что сегодня на встрече лидеры двух стран обсудят, «как быть с договором 1999 года» о создании «союзного государства», а также «финансовые запросы Минска».

О чем говорили правители — неизвестно. Но на краткой встрече перед журналистами они обменялись поздравлениями с Новым годом и протокольными заявлениями.

Разногласия и «союзное государство»

Лукашенко 24 декабря на совещании по актуальным вопросам сотрудничества с Россией заявил, что Москва обещала компенсировать потери от налогового маневра, который ведет к удорожанию нефти для белорусских НПЗ.

По его словам, в течение трех лет из-за налогового маневра Беларусь потеряла почти 4,5 млрд долларов, а до 2024 года страна понесет потери еще на 10,5 млрд долларов. В правительстве России, однако, заявили, что компенсировать потери никто не обещал.

25 декабря Лукашенко встретился с Путиным. Итог переговоров прокомментировала пресс-секретарь правителя Беларуси Наталья Эйсмонт.

Она отметила, что сегодня также обсуждались ценообразование на газ, работа нефтеперерабатывающего сектора в условиях проводимого Россией налогового маневра, поставки наших продуктов питания на российский рынок.