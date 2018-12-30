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Тысячи сербов вышли на улицы с протестом против президента

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  • 30.12.2018, 8:18

«Вучич – вор!» стало главным лозунгом шествия.

Многотысячный протестный марш состоялся в субботу, 29 декабря, в столице Сербии Белграде. На улицы города вышли протестующие против президента страны Александра Вучича, сообщает Reuters (перевод – РБК.).

Демонстранты прошли по центру столицы с плакатами, скандируя «Вучич — вор!». Это уже четвертое протестное шествие в сербской столице за последние недели, отмечает агентство. Протестующие требуют свободы СМИ, прекращения нападок на журналистов и оппозиционеров.

Поводом для волны протестов стало избиение в конце ноября оппозиционного политика. Оппоненты властей утверждают, что атаку спровоцировала речь Вучича, в которой тот раскритиковал оппозиционера.

Противники действующей власти также говорят, что Вучич установил контроль над главными СМИ страны, а его партия коррумпирована. Сам президент все обвинения отвергает. Комментируя протесты, Вучич говорил, что готов обсудить требования оппозиции. «Я готов посмотреть, что вызывает недовольство людей», — приводит агентство его слова.

Правящая коалиция, возглавляемая Сербской прогрессивной партией Вучича, сейчас имеет большинство в парламенте страны (165 из 250 мест). Следующие общенациональные выборы состоятся в Сербии в 2020 году. Последние соцопросы, проведанные в ноябре, показывают, что партию Вучича поддерживают 53,3% сербов, в то время как другие партии значительно отстают.

Reuters замечает, что протесты такого масштаба в Сербии являются довольно редкими с момента народных волнений 2000 года, которые привели к отставке Слободана Милошевича с поста президента страны.


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