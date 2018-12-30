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Генсек ООН призвал мир объединиться во имя процветания человечества

  • 30.12.2018, 8:47
Антониу Гутерреш
Фото с сайта cont.ws

В результате международного сотрудничества цивилизация только выигрывает.

Генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерреш в новогоднем обращении призвал мировое сообщество к сотрудничеству для борьбы с опасностями, угрожающими существованию человечества, сообщает «Голос Америки».

Гутерреш пожелал жителям Земли счастья, мира и процветания в наступающем году. Наряду с этим, он предупредил человечество о множестве кризисных ситуаций и рисков, которые угрожают стабильности и безопасности всего мира.

Главная угроза, по словам главы ООН - климатические изменения, которые происходят быстрее, чем ожидалось.

«ООН смогла собрать все страны в Катовице для утверждения рабочей программы по реализации Парижского соглашения об изменении климата. Теперь нам нужно усилить борьбу с этой потенциальной угрозой существованию всего мира. Пришло время использовать наш последний шанс. Пришло время остановить неконтролируемый и стремительно нарастающий процесс климатических изменений», - говорится в обращении Гутерреша.

Генсек ООН напомнил об усилении геополитических противоречий в мире. В результате решать конфликты становится все труднее. Кроме того, он отметил в числе угроз человечеству рост имущественного неравенства и нетерпимости.

В то же время, по мнению главы ООН, не все так безнадежно. Гутерреш заметил, что шансы на установление мира в Йемене и Южном Судане сейчас высоки, как никогда. Соглашение, подписанное недавно правительствами Эфиопии и Эритреи, помогло снизить напряженность в отношениях между двумя этими странами.

Как говорит Гутерреш, это доказывает, что в результате международного сотрудничества мир только выигрывает.


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