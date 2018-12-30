25 удивительных научных фактов, чтобы блеснуть за новогодним столом 30.12.2018, 8:50

Эрудиция – лучшая приправа к праздничным блюдам.

Иногда за праздничным столом появляется необходимость срочно сменить тему. Сайт tut.by.

предлагает 25 свежих и удивительных научных фактов, которые помогут спасти любую беседу.

1. Если верить старинному предсказанию, 2018 был голодным годом. В августе на берегу Эльбы из-за рекордного падения ее уровня обнажились камни с мрачными предсказаниями. В 1616 году кто-то написал там: «Когда ты увидишь меня — плачь». Скорее всего, автор этих слов считал, что если уровень воды снова опустится до уровня камня, надпись поможет людям понять, что приближаются голодные времена.

2. 1 августа 2018 года наступил Всемирный день экологического долга. В этот день количество использованных человеком возобновляемых ресурсов превысило тот объем, который Земля способна воспроизвести за год. После этой даты остаток года мы жили, потребляя ресурсы планеты «в кредит» у будущих поколений.

3. Зато 2018 год — точно не худший в истории. Абсолютно худшим назвали 536 год нашей эры. Тогда таинственная дымка окутала Европу, Ближний Восток и часть Азии. Темно было и днем, и ночью — и так на протяжении 18 месяцев. А потом начались голод и чума.

4. Есть доказанная связь между низкой температурой и смертностью. От пониженных температур страдают сердце и кровеносная система, нервная система и респираторные органы. Оптимальная температура для человека — 22,8 градуса Цельсия, именно при таком уровне опасность заболеть становится минимальной.

5. Вода может оставаться жидкой даже при температурах ниже 0 °C и даже ниже -40 °С. Ученым удалось охладить жидкость до 228 кельвинов, или -45 °С — это новый рекорд для «переохлажденной» воды. Кстати, при давлении 800 атмосфер такая жидкость будет похожа на молоко, так как внутренние процессы не позволят ей пропустить видимый свет.

6. Пиво в опасности из-за глобального потепления. По прогнозам ученых, изменение климата приведет к уменьшению объемов производства ячменя — основного ингредиента пива. В результате засух, которые повлияют на сельскохозяйственные культуры, потребление алкогольного напитка в мире упадет на 16 процентов.

7. Что произойдет с лапшой быстрого приготовления при -60°C? Вот что:

8. Курица — самая «популярная» птица на Земле. Сейчас на планете около 23 миллиардов бройлеров, их общая масса больше, чем у всех остальных птиц, вместе взятых. Если современная цивилизация вдруг исчезнет, следующая доминирующая форма жизни проведет раскопки наших свалок и найдет там огромное количество куриных костей.

9. Существует научно доказанный способ идеально нарезать картошку для запекания «по-деревенски». Британские студенты потратили немало времени, чтобы рассчитать все параметры клубня. Итак, официально: картофелину надо резать на четыре части под углом в 30 градусов. Так площадь поверхности будет максимальной, а значит, хрустящей корочки получится больше всего.

10. Собаки действительно понимают человеческую речь. Правда, их мозг работает совсем не так, как наш. Собаки очень хотят понять хозяев, поэтому крайне активно реагируют на незнакомые слова. Люди же в первую очередь реагируют на знакомые слова, а тарабарщину игнорируют.

11. Большинство животных в процессе одомашнивания уменьшается в размере. Например, средняя собака примерно на четверть меньше своего дикого предка — волка. С кошками все иначе: за последние две тысячи лет они становились только крупнее и «выросли» аж на 16%.

12. Существует рыба с лезвиями на «лице». Она называется бородавчатка. С двух сторон ее головы прямо под глазами есть острый шип — «слезная сабля». При приближении опасности он угрожающе выдвигается наружу. Такой механизм стал возможен из-за особого строения костей и мышц рыбы. Кстати, яд в их спинном плавнике является одним из самых сильнодействующих в мире — еще одна причина не связываться с бородавчатками.

13. В Австралии птицы специально устраивают лесные пожары. Три вида коршунов и соколов намеренно хватают клювами или лапами горящие ветки и роняют их в сухих местах. Убегающие и погибшие животные становятся легкой добычей для коварных хищников.

14. Как птицы ориентируются в далеких путешествиях без навигатора? В том числе благодаря тому, что они могут видеть магнитные поля. Недавно выяснилось, что они делают это благодаря особым белкам в глазах.

15. В подземной части биосферы Земли находится огромное количество живых организмов — гораздо больше, чем считалось ранее. Глубинная биосфера Земли охватывает около 2,3 миллиарда кубических километров — это примерно вдвое больше всех океанов Земли. По новым данным, эта биосфера содержит около 70% всех бактерий и архей на планете.

16. Вомбаты — единственные животные в мире, экскременты которых имеют форму куба. Они всегда получаются такими из-за особенностей пищеварительного тракта. Вомбаты раскладывают кубики вокруг своего жилища, чтобы обозначить территорию и привлечь партнеров.

17. Большинство муравьев — бездельники. Ученые обнаружили, что 30 процентов муравьев выполняют 70 процентов работы по рытью подземных ходов. Если больше муравьев начинают работать одновременно, то образуются пробки, и их производительность снижается. Нужно ли применять этот урок на работе — решать вам (и вашему руководству).

18. Африканский континент выглядит неподвижным, но в действительности уже много лет раскалывается на две части. В будущем Африканская плита расколется на две неравные части: большую Нубийскую и маленькую Сомалийскую плиту. Граница пройдет через Эфиопию, Кению и Танзанию.

19. Люди могут буквально передавать мысли из одного мозга в другой. Американские исследователи устроили самый странный тетрис в истории: игровую ситуацию видели два человека-«передатчика», а поворотами фигуры управлял третий — «приемник». Сеть из трех мозгов, объединенных между собой, достигла точности в 85%.

20. В средневековой эпидемии чумы в Европе принято обвинять крыс. Однако, возможно, реальными переносчиками болезни были человеческие паразиты — блохи и платяные вши.

21. Грызуны под названием «голые землекопы» могут похвастаться не только примечательным названием, но и множеством сверхспособностей. Они редко болеют раком, устойчивы к некоторым видам боли и могут прожить до 18 минут без кислорода. А еще они, похоже, вообще не стареют. Если вы взрослый голый землекоп, ваши шансы умереть не возрастают со временем — и это крайне редкое явление.

22. Египтянам удалось точно выровнять основания пирамид по сторонам света задолго до изобретения компаса. Скорее всего, для расчетов архитекторы использовали момент осеннего равноденствия, вертикальный стержень — в этот день конец его тени движется точно с запада на восток.

23. 103 удара в минуту — идеальный темп для непрямого массажа сердца. Именно такая скорость у песни Macarena испанской группы Los del Río. Поэтому напевать ее во время реанимационных действий — не такая плохая идея, как сразу может показаться.

24. Пластиковые пакеты есть вообще везде. Полиэтиленовый мусор находят даже во время глубоководных экспедиций. Пакет-рекордсмен обнаружили в Марианском желобе на глубине 10 898 метров. Кто его туда принес и что в него было упаковано — пока неизвестно.

25. Самые старые существа на планете — черви с Колымы. Когда-то давно нематоды оказались в отложениях многолетней мерзлоты и впали в спячку. 30 тысяч лет спустя ученые их разморозили и черви стали подавать признаки жизни: передвигались и питались. В теории они могут оставить потомство, ведь для продолжения рода им не нужен партнер.