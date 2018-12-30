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Что будет с рублем, нефтью и биткоином в конце 2019 года

  • 30.12.2018, 8:56
Фото: tut.by

Мнения экспертов.

По традиции накануне Нового года журналисты tut.by предложили экономическим экспертам сыграть в угадайку.

Нужно определить курс доллара по отношению к белорусскому рублю на конец 2019 года, а также стоимость нефти сорта Brent и криптовалюты биткоин. От первых двух составляющих сильно зависит самочувствие белорусской экономики. Биткоин обрел популярность лишь недавно и сейчас похож на пикирующий бомбардировщик. Интересно, удастся ли криптовалюте выйти из пике или пузырь лопнет окончательно.

Катерина Борнукова, эксперт BEROC

USD/BYN: 2,4

К новому году мы подходим пока с большой неопределенностью: нет договоренности с Россией по поводу компенсации за налоговый маневр; спад на финансовых рынках развитых стран намекает на очередной кризис; нефть падает, несмотря на усилия ОПЕК. Ну и риски, связанные с санкциями против России, остаются. Скорее всего, хотя бы один из этих рисков «сыграет» и белорусский рубль потеряет часть своей стоимости.

Нефть: 70 долларов за 1 баррель

Сейчас все эксперты активно снижают свои прогнозы по нефти на следующий год на фоне текущего падения (когда я пишу эти строки, нефть уже упала ниже 50 долларов). Думаю, если в 2019 году не случится очередного всемирного кризиса, нефть к концу года отыграет падение.

Биткоин: 3000 долларов

Тут опять пальцем в небо, потому что биткоин продолжает вести себя как спекулятивный актив, с неожиданными ценовыми колебаниями. Похоже, пузырь уже лопнул, и значительной дальнейшей коррекции вниз ожидать не стоит. Но общий спад на рынках и отсутствие значительных прорывов в применении криптовалют не позволит биткоину вырасти.

Сергей Дубков, председатель правления БСБ Банка

USD/BYN: 2,28

Девальвация белорусского рубля к доллару — инструмент балансировки основных макроэкономических параметров на протяжении длительного периода в нашей стране. Такая позиция публична. В проекте бюджета на 2019 год было озвучено, что среднегодовой курс — 2,21. Арифметика показывает, что девальвация более 8 процентов, курс 2,3 — психологическая граница.

Нефть: 55 долларов за 1 баррель

На цену будут влиять ряд факторов. Международные экономические организации прогнозируют замедление роста мировой экономики, в первую очередь Китая и США. К тому же будет довлеть геополитическая нестабильность вокруг нефтедобывающих стран, в частности России и Ирана.

Биткоин: 2800 долларов

Ажиотаж вокруг криптовалют прошел, инвесторы остыли, прогнозов однозначных нет. Чемодан без ручки.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Альпари»

USD/BYN: 2,25

Для белорусского рубля год будет достаточно спокойным, стоимость валютной корзины вырастет на 1−3%, доллар к белорусскому рублю к концу года вырастет чуть сильнее за счет роста самого доллара на мировых валютных рынках. Поэтому мой прогноз на конец года — 2,25 рубля за доллар.

Нефть: 60 долларов за 1 баррель

Нефть марки Brent проведет год без явного тренда, в диапазоне 50−70 долларов за баррель. Ситуацию уравновесят рост добычи в США и усилия ОПЕК+ по сокращению добычи. Среднегодовая цена будет ближе к 55−60 долларов, прогноз на конец года — 60 долларов.

Биткоин: 1000 долларов

Мой прошлогодний прогноз о 1000 долларов за биткоин до конца не реализовался. Хотя и верно указал направление движения этого «актива». Оставляю его на следующий год.

Александр Муха, аналитик BusinessForecast.by

USD/BYN: 2,35

Негативное влияние на динамику обменного курса белорусского рубля в следующем году может оказать запуск налогового маневра в России, а также связанные с ним негативные ожидания населения и субъектов хозяйствования Беларуси.

График платежей по внешнему долгу резидентов Беларуси (правительства, центрального банка, банков и предприятий) в следующем году по-прежнему сохраняется достаточно напряженным.

По нашему прогнозу, к концу 2019 года официальный курс белорусского рубля к доллару может снизиться до 2,3−2,4 рубля за 1 доллар.

Нефть: 59 долларов за баррель

По нашему прогнозу, к концу 2019 года цена на нефть марки Brent повысится до 59 долларов за 1 баррель на фоне ожидаемого сокращения добычи нефти в рамках соглашения между государствами — участниками ОПЕК+, которое, вероятно, будет продлено на весь следующий год.

При этом волатильность на нефтяном рынке в следующем году может повыситься ввиду наличия многочисленных рисков (в том числе геополитических).

Биткоин: 4500 долларов

По нашему прогнозу, к концу 2019 года обменный курс биткоина составит около 4500 долларов.

В данном случае не исключено, что отдельные участники рынка в следующем году могут пересмотреть в сторону улучшения свои оценки в части перспектив роста обменного курса основной криптовалюты мира.

Вместе с тем негативное влияние на динамику обменного курса биткоина может оказать создание цифровых валют с привязкой к официальным валютам (либо корзине официальных валют).

Сергей Муханов, директор инвесткомпании «Волат Капитал»

USD/BYN: 2,32

Курс рубля по отношению к доллару в следующим году будет в первую очередь определяться внешними факторами, а не внутренними.

Существенный фактор — налоговый маневр в России. Тактически роль этого фактора в 2019 году будет не критична (оценивается, что это нам будет «стоить» около 300 млн долларов), однако в стратегическом плане маневр является существенной угрозой, так как значительно ухудшает экономику нефтеперерабатывающих заводов, а эта отрасль вносит ощутимый вклад в экономику страны и особенно во внешнеторговый баланс.

Главный внешний «тактический» фактор на следующий год — возможный «импорт» девальвации из России на фоне нового пакета санкций США и неблагоприятного движения цен на нефть. По-хорошему относительно равновесным является курс 3,2 белорусского рубля за 100 российских рублей. При существующем курсе российского рубля и отсутствии резкого повышения стоимости нефти курс белорусского рубля против доллара должен достаточно быстро добежать до 2,2, иначе это будет отрицательно сказываться на платежном балансе. Вполне вероятна и дальнейшая девальвация российского рубля против доллара на фоне санкций, но это будет более или менее понятно не ранее марта.

В целом в следующем году рубль будет находиться под большим давлением, чем в уходящем.

Положительным фактором для курса рубля может оказаться динамика самого доллара против остальных валют. На рынке бытует мнение, что доллар перекуплен. Даже присутствуют ожидания дальнейшего падения американского фондового рынка и перетока капитала на другие рынки, что может оказать давление на сам доллар. С учетом совокупности данных факторов прогноз курса USD/BYN на конец 2019 года — 2,32.

Нефть: 63,5 доллара за баррель

Нефть останется в следующем году достаточно волатильной и будет подвержена влиянию разнонаправленных факторов. Поэтому, скорее, правильно говорить о среднегодовой цене, а не показателе на дискретную дату.

Сдерживающие факторы:

— замедление мирового спроса на нефть (ОПЕК ожидает замедление роста спроса на нефть до 1,3 млн баррелей в сутки в 2019 году с 1,5 млн баррелей в 2018)

— рост производства сланцевой нефти в США (даже текущие уровни цен позволяют производителям сохранять положительную рентабельность)

Поддерживающие факторы:

— сделка ОПЕК+, предполагающая сокращение добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки с уровня октября 2018 г. Сделка вступает в силу с января 2019 года;

— сокращение поставок Ирана на фоне американских санкций (пока относительно мягких по сравнению с ранее декларируемыми);

— существенное падение добычи в Венесуэле по причине катастрофического положения в экономике, недоинвестирования в инфрастуктуру и, как следствие, технической неспособности быстрого наращивания добычи.

Решающее значение будет иметь выполнение договоренностей ОПЕК. При соблюдении договоренностей нефть должна вырасти.

Биткоин: 3900 долларов

В целом то, что практически все криптовалюты рухнули, достаточно хорошо для самого инструмента, так как освобождает его от спекулятивной «пены».

Прогнозирование курса биткоина — дело более чем неблагодарное, но буду придерживаться, что его стоимость не должна существенно отличаться от расходов на его генерацию. Правда, текущая цена УЖЕ ниже стоимости майнинга во многих регионах планеты. В прошлом году я ориентировался на стоимость электричества во Флориде. Очевидно, что уже нужно ориентироваться на регионы с более низкой ценой электричества.

В целом для прогноза курса биткоина нужно понимать, в какой степени они востребован по прямому назначению, а в какой — чисто в спекулятивных целях. Доступной информации, конечно, нет, но с учетом очевидного сокращения как количества спекулянтов, так и майнеров-энтузиастов, можно только предположить, что криптовалюты вернулись в свою изначальную «песочницу» и волатильность должна сократиться.

Поэтому прогноз — курс +/- останется на текущих уровнях 3,5−4 тыс. за биткоин (конечно, если не будут активно толкать цену вниз спекулянты с помощью появившихся деривативов на данный инструмент).


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