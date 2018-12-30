Траектория краба Телеграм-канал «СерпомПо»

30.12.2018, 9:10

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К писателю Гюнтеру Грассу этот текст отношения не имеет.

В эту пятницу россияне, сами того не подозревая, проснулись в другой стране. Предприниматель Олег Кан покинул Россию на личном самолете. Видимо, навсегда.

Аккурат в пятницу пошли сообщения, что правоохранители проводят обыски у знакомых Кана и у него дома в элитном поселке – Следственный комитет неожиданно решил реанимировать уголовное дело об убийстве в 2010 году некоего предпринимателя, занимавшегося ловлей камчатского краба. Как сообщил СК, восемь лет назад Кана собирались привлечь в качестве обвиняемого по этому делу, но как-то не сложилось… А вот теперь – сложилось.

Прелестный штришок- буквально на днях сразу два федеральных канала – «Первый» и ВГТРК выпустили разоблачительные сюжеты о так называемой «крабовой мафии» на российском Дальнем Востоке, что занимается незаконной ловлей камчатского краба и продажей его за рубеж. Обратите внимание – сюжеты о крабовой мафии у себя в эфире анонсировала «тяжелая артиллерия» - Дмитрий «ядерный пепел» Киселев и замгендиректора, ведущий «Первого канала» Кирилл Клейменов.

Скромный советник главы рыболовной компании Олег Кан в сюжетах этих именовался «крабовым королем». Для справки - сыну его, 24-летнему Александру, принадлежит семь компаний, занимающихся ловлей в открытом море.

Ну, а теперь контекст этой детективной истории. Последний год внимательный наблюдатель мог отметить, что российские СМИ (в том числе, некоторые весьма массовые таблоиды) вдруг крайне озаботились такой крайне узкоотраслевой проблемой, как «исторический принцип распределения квот на вылов краба». В подробности вдаваться не будем, чтоб не утомлять читателя, но общий лейтмотив был такой – оставьте все как есть, не ломайте систему.

Ресурсы-«говнометы», в отличие от старших товарищей, не стеснялись называть вещи своими именами – мол, бизнесмены Глеб Франк, зять Геннадия Тимченко, и Максим Воробьев, брат подмосковного губернатора Андрея Воробьева, пытаются зайти на крабовый рынок, а нынешняя система распределения квот их не устраивает. Вот и разгорелся «спор хозяйствующих субъектов».

Нынешние «повелители крабов», как это называется, «занесли» не только в СМИ, но и некоторым известным экономистам, которые тоже вдруг озаботились судьбой камчатского краба. Выглядело это и грустно, и комично одновременно.

Бизнес на крабах в нашей многострадальной отчизне – и прибыльный, и мафиозный, в этом сомневаться не приходиться. И нынешние добытчики знали, что стоит на кону. Их нервная реакция вполне объяснима.

Вот только одно понять никак мы не можем в поведении любителей краба. Это ж надо как отстать от жизни, чтобы в 2018 году от Рождества Христова пытаться воевать с зятем человека по фамилии Тимченко…

Ну, СК уже послал недвусмысленный сигнал рынку. Всем попробовать пора бы, как вкусны и нежны крабы.

Телеграм-канал «СерпомПо»