«За вход на корпоратив требовали около 60 рублей» 4 30.12.2018, 9:39

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Как празднуют Новый год в государственных организациях Беларуси.

Сайт kyky нашел сотрудников организаций, которые находятся под патронажем властей, и узнал, как они проводят корпоративы. Оказалось, у всех есть как минимум одна общая черта: за вход они платят сами.

Провизор Дарья про выплату «на фрукты» и веселье по принуждению

«Все госорганизации славятся своими предновогодними выплатами. Так называемой, 13-ой зарплатой для сотрудников на овощи, фрукты и шампанское. Когда я только начинала работать в сети государственных аптек, перед Новым годом нам выдавали 100 процентов оклада. Потом гендиректор сети сменился – новый управляющий решил понизить выплату со 100 до 80 процентов.

Этого человека посадили, ему на смену пришла женщина из Могилева, которая управляет сетью до сих пор. Прошел слушок, что она сказала: «В Могилеве таких зарплат нет». И решила понизить нашу предновогоднюю выплату до 20 процентов оклада. Это где-то рублей 100-150 – учитывая, что в прошлом году мы с коллегами получили по 300-400 рублей, недовольных было много.

Говорили, что даже из профсоюза сети писали жалобы в наш головной офис, чтобы исправить ситуацию. Но это еще не все: в прошлом году сеть не ограничилась 13 зарплатой и подарила нам сертификаты в ЦУМ. Видимо, традиция прижилась: в этом году нам тоже пообещали сертификаты на пятьдесят рублей, только не в магазин, а в сеть наших же аптек! Моя коллега сравнила этот «подарок» с гробовыми.

А еще мы предположили, что таким образом сеть решила перед праздниками увеличить товарооборот. В целом, вся эта драма закончилась трагикомедией: нам пообещали выплатить 150 процентов оклада – это очень много. Ну, и подарить сертификаты (просто их уже закали и вернуть нельзя). Правда, из-за того, что у нашей сети аптек несовершенное программное обеспечение, мы банально не можем отоварить эти сертификаты. А из-за большой предновогодней выплаты сеть отменила общий большой корпоратив – мол, слишком много мы хотим.

По этому поводу никто не расстроился. Наш ежегодный корпоратив выглядел как масштабная пьянка под хиты российских поп-исполнителей, причем за деньги. За вход требовали около 60 рублей.

В том году вообще дошло до смешного: никто из сотрудников не хотел идти на праздник за такие деньги, и руководство, чтобы отбить вложенные средства, решило отправить людей на корпоратив в приказном порядке.

Мне повезло, на меня билетов не хватило – их всегда выделяли в ограниченном количестве. Но я знаю, что от другой аптеки заставили пойти уборщицу, у которой зарплата рублей 150! В общем, хорошо, что это все отменили и просто повысили выплату. Мы с коллегами по аптеке обычно просто собираемся у кого-то дома. Нам весело и без руководства. Ну, например, когда заканчивается алкоголь из магазина, можем выпить боярышника. Вы знаете, после него на утро голова вообще не болит!»

Милиционер Иван отчитался о корпоративе, которого нет

«У милиционеров нет корпоративов, на эти «нужды» средства не выделяют. И это даже не правило, а негласная давняя установка. Потому что когда весь народ отдыхает, милиция работает в усилении. Каждый милиционер в праздничные дни ежедневно выходит на 12-часовую смену. Сделать предновогодний праздник с коллегами за свой счет тоже невозможно: если у меня, например, выходной, мой друг-офицер работает. В общем, нет у нас возможности устраивать корпоративы».

Адвокат Екатерина о том, как Новый год отмечает коллегия адвокатов

«На наш новогодний корпоратив обычно собирается около 150 адвокатов Минска. Все начинается с фуршета и фотосессии. Отличие корпоратива адвокатов в том, что на него собираются коллеги, которые не видят друг друга каждый день. Все же работают в разных бюро и юридических консультациях. С некоторыми коллегами только и видишься, что на корпоративе. Поэтому первые несколько часов праздника проходят не за столами, а за разговорами. Это чем-то даже напоминает встречу однокурсников. Так как адвокаты самостоятельны в своей работе и даже сами избирают себе руководство, на нашем корпоративе отсутствуют типичные для других коллективов зависть, соперничество за повышение в должности, а как следствие сплетни и все остальные подковерные интриги. Вечер всегда проходит очень душевно: вчерашние оппоненты в суде поют до семи утра песни в караоке. И да, адвокаты прекрасно поют.

Новогодняя программа классическая: ведущий, Дед Мороз, Снегурочка, песни Полины Гагариной, конкурсы типа «спойте новогоднюю песню» или «а сейчас парни танцуют против девушек». И адвокаты активно и с удовольствием танцуют, потому что атмосфера уже располагает. И никого не волнует, что движения танцев, которые Дед Мороз просит повторять за ним, очень похожи на танец аниматоров возле бассейна где-то в Египте. Всем весело. Столы, конечно, сервированы не блюдами высокой кухни: мясная нарезка, салаты. Но вы знаете, праздник делают не чёрная икра, шампанское и салют, а люди, с которыми ты его проводишь».

<Преподаватель про интеллигентный и творческий праздник в государственном ВУЗе

«От корпоратива к корпоративу заметил, что сценарий вузовского пиршества практически всегда идентичен. При любом сценарии вечер закончится тем, что 3/4 коллег предстанут пред тобой пьяненькие и счастливые. Но работники ВУЗа – это все-таки интеллигенция! Никаких тебе драк и разборок. Все умиротворенно: кафедры обмениваются творческими поздравлениями друг другу – как правило, ставят сценки, поют песни или танцуют танцы. Самые «предусмотрительные» и, простите, «хитрожопые» дарят что-нибудь руководству. В нашем корпоративе эволюционировал разве что масштаб приглашённых «аниматоров». Ну как эволюционировал... Сначала их вообще не было, а потом и танцоры, и фокусники тебе, и караоке-звёзды местного разлива. И стало весело! И под Меладзе с коллегами потанцуешь, и с деканатом песенку споёшь, и на внезапно талантливых сотрудников кафедр посмотришь. После первых двух-трёх бокалов можно воспринимать всё легко и без напряга. Еды, кстати, достаточно, и самой разной. Просто иногда (наверное, случайно) официанты неравномерно расставляют блюда, но это уже совсем другая история... Из напитков – классика: шампанское, вино, водка, виски.

Есть у нас еще одна интересная корпоративная особенность, которую я называю «типа 13-ая зарплата». Нам дают зарплату пятого числа каждого месяца, но январскую зарплату перечисляют число 29-30 декабря. И до февраля ты больше не получаешь зарплату. Это называется: «Погуляли, а теперь сосите лапу».

Инженер Степан и корпоратив с начесом в заводской столовой

«Обычно заводчане кооперируются со своим цехом или управлением и заказывают столовую, привязанную к заводу с соответствующей новогодне-советской атрибутикой. Например, там развешивают «дождик», видевший жизнь и саму советскую власть. Но отсылки к социалистическому прошлому есть не только в «дизайне» помещения, но и в самих празднующих. На заводском корпоративе можно встретить дам с начесами в леопардовых платьях, пьющих водку не меньше мужчин. Обычно такие «тигрицы-охотницы» лет за 45 забывают, что их ждет дома муж, и начинают строить глазки молодым коллегам. Мне 25 лет – я знаю, о чем говорю.

Праздник ежегодно организовывает наш профсоюз: берет с человека 50 рублей, на которые покупает алкоголь. Заказывает ну очень веселого ведущего, который, кажется, отрабатывает на новогодних корпоративах свадебную конкурсную программу типа «а теперь Дед Мороз переодевается в Снегурочку».

Как нам твердят, все устраивается с прицелом на молодое поколение. Но чаще всего пуля летит мимо.

Мои ровесники-коллеги не испытывают большого желания видеть все пережитки эпохи под треки Сердючки. Эти торжества однозначно для людей за сорок, которым нравится провести вечер в душевной компании друзей, с которыми они работают по 30-40 лет. Ну и выпить, конечно же. Мне сложно назвать наш корпоратив веселой тусовкой, поэтому я больше туда не пойду. Хотя, если бы его наконец сделали бесплатным, возможно, мой внутренний алкоголик решился бы рискнуть еще раз».

Сотрудник санстанции Алесь про Новый год со стихами и сбором косточек для собак

«Я работаю в государственной структуре, обычно в таких не оплачивают корпоративы сотрудникам. Поэтому за праздник мы всегда отдавали около 50 рублей. Отмечали в ресторанах, но, бывало, выбирались на отдых в усадьбу. Вообще, праздник должен устраивать профком, но так как у нас всего 30 процентов сотрудников ходят на корпоративы, мы выбираем место коллегиально. Да и ведущих знакомых приглашаем, чтобы дешевле вышло. Часто руководство нас пугало, мол, не пойдете на корпоратив – премию не дадим. Но санкции еще ни разу не применяли.

В прошлом году отмечали в заведении. Было тухло. Очень. Кроме нашей компании в зале отмечали корпоратив люди из другой организации, да и программа праздника была никакая. Ведущий решил сделать ставку на конкурсы с нотками пошлости, например, перекатить яйцо из штанины в штанину. Короче, всё то же, чем на свадьбах развлекают. А потом попросил прочитать стихи про Новый год и разгадать пару загадок. Это действо спасала только живая музыка.

Ну а под конец коллеги уже традиционно собрали со стола косточки для своих собак.

В этом году в нашей организации решили не проводить корпоратив. Колектив склочный – решили, что будет лучше собраться маленькими компаниями и душевно отдохнуть».