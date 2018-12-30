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«ДНР» создала мифическую флотилию

  • 30.12.2018, 9:44
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Фото из открытых источников

Стало известно о новых планах Кремля на Азовском море.

Когда и как Украина сможет создать "москитный" флот в Азовском море? Какое соотношение сил РФ и самопровозглашенной "ДНР" в Азове? Как обстоят дела с украинскими моряками, задержанными российской стороной в ходе инцидента возле Керченского пролива? На этот и другие вопросы в эксклюзивном интервью DW ответил командующий ВМС Украины, адмирал Игорь Воронченко.

- Прежде всего, об арестованных в РФ украинских моряках. Есть ли у вас точная информация о том, в каком состоянии они сейчас находятся?

- 21 моряк находится в "Лефортово" и трое раненых - в "Матросской тишине" (следственные изоляторы в Москве. - Ред.). У нас была информация, которую предоставил начальник изолятора, и что самое интересное, без регистрационного номера, без даты ... Это обычная бумажка о том, что их состояние удовлетворительное. По моей информации, у старшего лейтенанта Василия Сороки практически отказала рука. Относительно матроса Андрея Артеменко очень волнует ситуация со зрением, поскольку у него повреждены глаза. Матрос Андрей Эйдер находится в тяжелом состоянии и нуждается в дополнительном операционном вмешательстве из-за повреждения ноги. Нас очень волнует эта ситуация, потому что люди могут стать калеками.

- Украина хочет создать "москитный" флот. Есть ли план его создания и видение, каким он должен быть?

- Мы должны учитывать факторы ресурсов и времени. Скажу откровенно, пока альтернативы "москитному" флоту (быстроходные и маневренные малые боевые корабли. - Ред.) у нас нет. "Москиты" строятся быстро, не требуют большого ресурса. Они маневренные, быстрые и способны наносить соответствующие поражения корабельным группировкам.

- По оценкам экспертов, Украине нужно минимум 100 миллионов долларов, чтобы иметь хотя бы пятьдесят судов в "москитном" флоте. Есть ли такие ресурсы у Украины?

- Для примера возьмем малый бронированный катер "Гюрза-М". Это украинский проект, катер построен на отечественном предприятии. По вооружению - на нем все отечественное, а связь, навигация и силовые установки - зарубежные. Сейчас реализуем второй проект "Кентавр" - с ним практически то же самое. У нас уже отработан проект ракетного катера с вариантами как украинского, так и иностранного ракетного вооружения. Мы уже имеем положительные отзывы для того, чтобы все это поставить на вооружение.

- Когда Украина получит патрульные катера класса "Айленд", которые обещали предоставить США?

- В июле они должны быть в Украине. Экипажи готовятся, согласован порядок доукомплектования этих кораблей и порядок совместной подготовки на базе в Балтиморе (в США. - Ред.). Скорректированы и последние меры, которые мы должны предпринять, чтобы катера как можно скорее прибыли в Украину.

- "Москитный" флот сможет обезопасить судоходство? Это на самом деле будет сильный флот, который нужен Украине?

- Это первый этап для запрета или ограничения действий противника на море, в прибрежной зоне. Относительно дальнейших действий понадобятся корабли большей мощности. В Азовском море тем составом запланированных нами катеров, я считаю, можно гарантировать безопасность производственной деятельности и безопасности судоходства.

- Даже если НАТО захочет оказать помощь украинскому флоту в Азовском море, корабли Альянса, очевидно, не смогут пройти через Керченский пролив, поскольку Россия вероятно не согласует этот проход. Что делать в таком случае?

- Вы правы. Согласно договору (Договор между РФ и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от 2003 года. - Ред.) Россия должна дать разрешение кораблям НАТО зайти туда. ... Впрочем каждый заход натовского корабля, эсминца США, вызывает у России не то чтобы беспокойство, а панику. Поскольку в РФ знают, что такой эсминец США несет на борту боевой ракетный потенциал всего Черноморского флота РФ. Но поверьте мне, все же все договоры будут выполнены. И Россия пойдет на то, чтобы их выполнять. Я надеюсь, что все санкции, все меры, введенные в отношении РФ ключевыми мировыми игроками , наконец, сделают свое дело.

- Как вы оцениваете соотношение сил Украины и России в Азовском море?

- Сейчас, к сожалению, не в пользу Украины как в количественном, так и качественном соотношении. Подавляющее число кораблей и катеров Черноморского флота РФ и ФСБ находятся в Азовском море. По нашим подсчетам, их количество уже перевалило за сотню. Непосредственно тех кораблей и катеров, которые могут полноценно выполнять задачи, с российской стороны примерно 36-40 единиц. В Украине там, к сожалению, сейчас два катера и два корабля. Вот теперь считайте, какое может быть соотношение.

- А осуществляется ли вообще какая-либо коммуникация между украинским и российским флотом?

- Этот вопрос мне никто не задавал. ... Какая может быть коммуникация после 26 февраля 2014 (когда в украинском Крыму появились военные без опознавательных знаков. - Ред.)? Какая может быть коммуникация с предателями, оставшимися в Крыму, изменившими присяге и своему народу? Никаких контактов с Черноморским флотом РФ мы не поддерживаем и не будем поддерживать. Никакие совместные международные договора по поводу черноморской безопасности, прежде всего BLACKSEAFOR, мы сейчас не поддерживаем. В двустороннем порядке действует операция "Черноморская гармония" с Турцией. И это все. В то же время мы существенно усилили контакты с нашими румынскими, болгарскими и грузинскими партнерами. И, безусловно, с Турцией.

- Сепаратисты из самопровозглашенной "ДНР" контролируют побережье у Новоазовска. Возникают ли там конфликтные ситуации?

- Самопровозглашенная "ДНР" создала там мифическую флотилию, собрав рыбацкие лодки. Там где-то 20-25 быстроходных лодок. С их стороны, на мариупольском направлении, стоит какой-то там "9-й полк морской пехоты". В "ДНР" его еще и назвали интересно - "штурмовой полк морской пехоты". За 10 месяцев пребывания там этой "бригады" так называемой морской пехоты соотношение сил в нашу пользу. Прямых столкновений на море не было.

- Насколько реальна ситуация, что Украина утратит контроль над Азовским морем?

- Не утратим контроль. Однозначную оценку сейчас давать не буду. Сейчас ситуация очень сложная, особенно в Приазовье и в ключевых точках украинских юга и востока. Вооруженные силы Украины находятся в таком состоянии, в котором способны выполнить задания . Это не 2014 год.


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