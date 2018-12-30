Секретные расходы белорусских властей 3 30.12.2018, 9:53

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ФОто: reuters

Сколько денег остается в тени?

Каждый год Минфин планирует расходы государства и в итоговый документ попадают строки, о сути которых населению знать не положено. Какие бюджетные потоки проходят под грифом «секретно»?

После согласований у Лукашенко правительство основательно затянуло с окончательной версией проекта бюджета, сообщает сайт banki24.by.

Готовый документ попал на рассмотрение к депутатам только во второй половине декабря, а Минфин опубликовал его вообще 19 числа.

Как ни странно, в декабрьском проекте бюджета по сравнению с осенней версией произошли чисто технические корректировки. Размер профицита остался тем же, так как доходы и расходы увеличили на одинаковую сумму — 161,8 млн BYN.

Впрочем, и эта корректировка выглядит незначительной на фоне совокупного плана по тратам государства — менее 0,7%. Часть расходов бюджета являются программными, то есть средства выделяются для достижения определенных целей в течение энного количества лет.

В свою очередь, часть из государственных программ имеет секретный или служебный характер.

Крупнейшей секретной программой, на которую идут бюджетные деньги, является спецпрограмма, утвержденная указом от 20 апреля 2016 г. № 147-cc. В 2019 году расходы Беларуси по данной строке составят 110 млн BYN. Главным распорядителем денег по этой программе выступает Минобороны.

Военные получат на нужды обороны 106,4 млн BYN. В 2018 году на нужды спецпрограммы по указу № 147-cc страна запланировала 101,1 млн BYN, из которых 98,1 млн BYN шло все тому же Минобороны. На 2017 год план по расходам в рамках этой спецпрограммы был куда скромнее — всего 17,9 млн BYN, в том числе 14,9 млн BYN для Минобороны. На второе место по объему расходов среди закрытых программ в 2019 году выйдет госпрограмма обеспечения безопасного хранения вооружения и военной техники на 2016—2020 гг.

Программа утверждена указом с менее «страшным» грифом — «для служебного пользования». Совокупный объем расходов по программе заложен в объеме 16,6 млн BYN. Все деньги пойдут Минобороны.

На третьем месте по бюджетным тратам стоит госпрограмма развития и модернизации инфраструктуры границы и приграничной территории на 2014—2022 гг. Здесь единственным распорядителем выступает Госпогранкомитет. Смета расходов ГПК по этой строке составит 7,6 млн BYN.

Особое место в перечне занимают секретные программы, деньгами по которым рулит Комитет госбезопасности. По одной из таких программ КГБ распорядится 3,9 млн BYN, по другой — 1,7 млн BYN. Также комитетчики отхватят 1,7 млн BYN по программе согласно указу № 147-cc. В перечне распорядителей непубличных программ есть и Национальная академия наук Беларуси. В 2019 году ученые получат из бюджета 2,8 млн BYN по госпрограмме утилизации боеприпасов на 2016—2020 гг.