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Во сколько обойдется новогодний стол в Польше и Беларуси

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  • 30.12.2018, 10:07
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Праздничная арифметика для белорусов.

Новый год – это не только прекрасный повод, чтобы собраться за одним столом с родственниками и друзьями, но еще и крайне затратное мероприятие: мы привыкли, чтобы на праздничном столе всегда было много вкусных и необычных блюд. В какую сумму обойдется новогодний стол в этом году в Польше и Беларуси, если на нем окажутся одни и те же продукты, подсчитывали журналисты портала «Польша 24».

Шопинг проходил в одном из супермаркетов Белостока (Lidl). Параллельно авторы сравнили стоимость продуктов с точно такими же в магазинах Беларуси, а для удобства обе цены перевели в у.е.

Напротив каждой позиции указана стоимость сначала в Польше, а затем в скобках — в Беларуси.

Утка с яблоками (цена за 1 кг): 1,8 у.е., (6,3 у.е.)

Виноград розовый (1 кг): 3,9 у.е., (4,2 у.е.)

Груши (1 кг): 0,7 у.е., (1,3 у.е.)

Помидоры черри (1 кг): 3,1 у.е., (5,1 у.е.)

Капуста пекинская (1 кг): 1 у.е., (0,9 у.е.)

Перец болгарский цветной (500 г): 1,1 у.е., (1,7 у.е.)

Редис (пучок): 0,6 у.е., (0,7 у.е.)

Стейк говяжий (цена за 100 г): 0,9 у.е., (0,8 у.е.)

Перепелка (1 кг): 5,2 у.е., (4,9 у.е.)

Форель потрошеная (цена за 100 г): 0,7 у.е., (1,5 у.е.)

Ребрышки свиные (1 кг): 2,6 у.е., (4,3 у.е.)

Филе лосося (цена за 100 г): 1,05 у.е., (1,1 у.е.)

Креветки аргентинские (450 г): 6,8 у.е., (7,5 у.е.)

Мидии свежие (1 кг): 3,1 у.е., (11,7 у.е.)

Сыр маасдам (135 г): 0,9 у.е., (0,9 у.е.)

Сыр козий в медальонах (200 г): 2,3 у.е., (2,7 у.е.)

Сыр горгонзола (200 г): 2,1 у.е., (6,4 у.е.)

Сироп кленовый. Канада (250 г): 5 у.е., (11,9 у.е.)

Конфеты Raffaello: 3,4 у.е., (4 у.е.)

Мандарины в упаковке (2,3 кг): 2,3 у.е., (3,3 у.е.)

Итого за продукты, которые были выбраны в супермаркете Белостока, придется заплатить 48,55 у.е. Аналогичный набор продуктов к новогоднему столу, купленный в супермаркете Беларуси, будет стоить 81,2 у.е. Стоит отметить, что эта сумма без учета спиртного.


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