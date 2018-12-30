Назарбаев: Казахстан будет продолжать интеграцию с Китаем 2 30.12.2018, 10:15

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Нурсултан Назарбаев

Глава страны сравнил российский и китайский тип экспансии.

Не бояться наплыва китайцев в Казахстан призвал президент страны Нурсултан Назарбаев в ходе встречи с журналистами в Акорде, передает kapital.kz.

«Сейчас отношения между Казахстаном и Китаем на высоком уровне. Здесь нечего бояться. История не с нас началась, и не нами закончится. За тысячелетнюю историю множество людей и наций исчезли, множество растворились в других народах. Есть поговорка «Когда придут китайцы, русский покажется родным дядей». Неправы те, кто ее вспоминает. Зачем я здесь сижу, если не буду за этим следить? Нет массового приезда, нашествия. Все урегулировано законами, переговорами. Если нужно строить производство, например, а у нас нет специалистов - приедет 500 человек, мы дадим список. Завод построят - 500 человек вернутся. Это решенный вопрос, ни один человек не останется», - сказал Нурсултан Назарбаев.

Президент Казахстана напомнил, что более 200 миллионов китайцев живут за пределами своей страны, во многих городах мира есть «чайнатауны», а в Казахстане этого нет. Нурсултан Назарбаев отметил, что Казахстан поддерживает инициативу председателя КНР Си Цзиньпина «Один пояс - один путь», которая сопряжена с программой «Нурлы жол» и «Новым Шелковым путем». Благодаря этому в Казахстане развивается инфраструктура, строятся новые производства.

«Поскольку есть взаимоотношения, молодежь после английского должна знать китайский язык. Скажу открыто - считаю, что никакой опасности нет. Наоборот, мы должны расширять нашу работу. Мы будем укреплять отношения с Китаем, будем продолжать интеграцию», - подчеркнул Назарбаев.