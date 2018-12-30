В России разбился частный вертолет 30.12.2018, 10:32

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Падение произошло в пригороде Улан-Удэ.

В Улан-Удэ утром 30 декабря потерпел крушение вертолет, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. Сообщение о происшествии поступило в 10:22 по местному времени (05:22 по Минску), уточнили в ТАСС в пресс-службе спасательного ведомства, передает РБК.

Собеседник агентства также сообщил, что вертолет был частным. Он упал не в жилом массиве, в районе Верхняя Березовка в пригороде Улан-Удэ. На земле пострадавших нет, добавили в ведомстве.

После падения вертолет загорелся. В МЧС уточнили, что открытое горение вертолета было ликвидировано в 10:38 по местному времени (05:38 по Минску). Сейчас на месте работают следственная группа, представители транспортной прокуратуры и спасатели. Причина крушения устанавливается.

В результате крушения погибли четыре человека, добавляет «РИА Новости» со ссылкой на Минздрав Бурятии.

Со ссылкой на данные регионального МЧС ТАСС уточняет, это был вертолет Robinson. Во время посадки экипажу не удалось удержать машину, и вертолет рухнул на землю, добавил источник «Интерфакса» в правоохранительных органах.