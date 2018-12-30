Психологи: Беларусь ближе к Соединенным Штатам, чем Мексика 30.12.2018, 10:37

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Американские ученые сравнили психологию разных народов.

Американские и английские ученые задались вопросом: насколько отличаются народы разных стран? Насколько они близки к Соединенным Штатам - и насколько близки к Китаю? В расчет исследователи взяли уровень коллективизма (индивидуализма), отношение к авторитету да другие характеристики (такие измерения ценностей делались еще в 2010-2014 годах), пишет «Новы Час».

Результат получился парадоксальным. На карте, представленной в недавней статье, Беларусь покрашена таким же цветом, что и Мексика, Канада, Испания, Австралия и даже Великобритания. Все соседи Беларуси культурно-психологически находятся дальше от Соединенных Штатов (по балтийским странам нет сведений). Интересно, что условная дистанция Мексики от Соединенных Штатов (0,075) больше, чем дистанция Беларуси (0,066). Ближайшие соседи Беларуси здесь Италия (0,062) и Швейцария (расстояние от США - 0,064). Тем не менее, в центре европейской карты Беларусь выделяется.

Картина меняется, если сделать сравнение страны с Китаем. Здесь Беларусь выглядит точно так, как и ее западные и южные соседи: Польша, Германия, Украина, Румыния. Зато Россия и Казахстан демонстрируют неаероятную цветовую близость к азиатскому великану.