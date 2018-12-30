50 долларов 2 Телеграм-канал «Запретное мнение»

30.12.2018, 10:42

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Есть только одна вполне себе реальная «скрепа».

В путинской РФ помимо придуманных и навязанных обществу скреп, вроде «духовности» и «особенного пути развития» существует одна вполне себе реальная: 50 долларов.

Именно когда цена барреля нефти вплотную приближается к этой цифре, в российском обществе начинается паника. Причем всеобъемлющая: от крупнейших олигархов до проживающих за чертой бедности. Страшно всем, ибо и отвечать за падение стоимости нефти придется коллегиально(хотя и здесь карман с холодильником простых граждан пострадают сильнее и заметнее).

То, что такая большая и богатая ресурсами страна на конец 2018 продолжает больше чем полностью зависеть от нефти- очередная роспись в недееспособности Путинского Режима, у которого так и не появилось никаких новых идей по управлению страной, кроме как держать ее на нефтяной игле, рассуждая: «на наш век хватит, на век детей уже наворовали и вывезли их самих за рубеж, а что будет со страной- нас не волнует».

Разумеется, лечиться от нефтизависимости РФ предстоит уже после ухода Путина и его друзей по кооперативу «Озеро». Когда это произойдет- сказать сложно, но со 100% уверенностью можно прогнозировать, что реабилитация будет очень сложной и очень-очень болезненной, ибо пациент скорее мертв, чем жив.

Телеграм-канал «Запретное мнение»