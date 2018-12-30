Видеохит: Собака пришла в восторг из-за подарков на Рождество 1 30.12.2018, 10:49

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Хозяева подарили своему любимцу теннисные мячи.

В Сети появилось видео с собакой, которой хозяева в честь Рождества презентовали два десятка теннисных мячей. Питомец испытал настоящий восторг при виде такого обилия мячей и даже немного растерялся из-за количества. Об этом пишет The Mashable.

"Рождество всегда было любимым праздником Стеллы! Она любит разворачивать свои подарки в одиночку. Теннисные мячи - любимая игрушка Стеллы, и я хотел посмотреть, как она отреагирует, если получит много мячей одновременно! Ей 13 лет, но она все еще ведет себя как щенок и очень эмоциональна", - отметила хозяйка.