закрыть
30 декабря 2018, воскресенье, 12:25
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

Видеохит: Собака пришла в восторг из-за подарков на Рождество

1
  • 30.12.2018, 10:49
  • 1,334

Хозяева подарили своему любимцу теннисные мячи.

В Сети появилось видео с собакой, которой хозяева в честь Рождества презентовали два десятка теннисных мячей. Питомец испытал настоящий восторг при виде такого обилия мячей и даже немного растерялся из-за количества. Об этом пишет The Mashable.

"Рождество всегда было любимым праздником Стеллы! Она любит разворачивать свои подарки в одиночку. Теннисные мячи - любимая игрушка Стеллы, и я хотел посмотреть, как она отреагирует, если получит много мячей одновременно! Ей 13 лет, но она все еще ведет себя как щенок и очень эмоциональна", - отметила хозяйка.


популярное за неделю

Мнение

Последнее обращение
Последнее обращение Владимир Халип
Мужайтесь, люди, скоро лето!
Мужайтесь, люди, скоро лето! Ирина Халип
Трэба рыхтавацца браць адказнасьць за краіну самім
Трэба рыхтавацца браць адказнасьць за краіну самім Павел Севярынец
«Пересидент» клянчит в Кремле
«Пересидент» клянчит в Кремле Николай Статкевич