Видеохит: Собака пришла в восторг из-за подарков на Рождество

Видеохит: Собака пришла в восторг из-за подарков на Рождество1
- 30.12.2018, 10:49
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Хозяева подарили своему любимцу теннисные мячи.
В Сети появилось видео с собакой, которой хозяева в честь Рождества презентовали два десятка теннисных мячей. Питомец испытал настоящий восторг при виде такого обилия мячей и даже немного растерялся из-за количества. Об этом пишет The Mashable.
"Рождество всегда было любимым праздником Стеллы! Она любит разворачивать свои подарки в одиночку. Теннисные мячи - любимая игрушка Стеллы, и я хотел посмотреть, как она отреагирует, если получит много мячей одновременно! Ей 13 лет, но она все еще ведет себя как щенок и очень эмоциональна", - отметила хозяйка.
My dog Stella’s favorite toy is tennis balls so naturally for Christmas this year we bought her 24 to see what she would do. Result: She did not know what to do pic.twitter.com/i1ucLYfWi2— Julianna (@radicaljulianna) 26 декабря 2018 г.